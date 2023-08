O "compromiso coa língua" do goberno provincial de Luis López

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, deu conta da aprobación da concesión das axudas destinadas a entidades culturais da provincia para promover, fomentar e difundir actividades de dinamización da lingua galega durante o exercicio 2023, unha liña dotada de 150.000 euros e das que se beneficiarán 57 entidades con achegas que ascenden aos 126.000 euros.

Luis López asegurou que "a lingua galega diferéncianos e proxéctanos no mundo cunha personalidade única".

O presidente provincial reiterou, "como xa avancei no mesmo día da miña investidura como presidente, que desde a Deputación imos potenciar e moito a nosa cultura e a nosa lingua como sinais de identidade fundamentais para posicionarnos nun mundo cada vez máis global".

As axudas da Deputación teñen o fin de potenciar o uso do idioma galego no ámbito económico e, en xeral, en todos os sectores con repercusión social. As axudas, destinadas a entidades culturais sen fins de lucro, permitiron subvencionar ata o 75% do orzamento ata un máximo de 3.500 euros.

Son susceptibles de acadar as achegas accións de fomento da creación e difusión cultural (certames, creacións, feiras…), sociolingüística e toponimia (estudos sobre sociolingüística, recuperación da toponomia), fomento do emprego no comercio e industria, recoñecementos e distincións (xornadas, campañas…), obradoiros para reforzar o traballo a prol do uso da lingua entre a veciñanza e publicacións de materiais que teñan como fin introducir ou estender o uso da lingua nalgún eido.