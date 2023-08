Nova organización da Deputación con redución do 48% en gasto público

Pleno da Deputación de Pontevedra © Mónica Patxot

Este venres é un "día intenso" na Deputación de Pontevedra, segundo valorou o presidente desta administración provincial, Luís López, "hoxe iniciamos a nosa andaina como goberno coa preceptiva repartición de áreas competenciais" establecendo unha nova organización na que destacou a redución do 48% en gasto público.

Segundo, Luís López no novo Executivo provincial "aspiramos a ser o equipo da mellor Pontevedra", resumiu, "están os mellores en cada posición", engadiu facendo un símil deportivo.

O presidente da Deputación de Pontevedra considera que "a provincia precisa da mellor xestión" e nese sentido presume da "experiencia e talento" que ten o equipo de goberno e coas "ganas e iniciativa" que demanda o "dinamismo" da provincia.

PLENO DE ORGANIZACIÓN

O réxime de sesións dos plenos quedará fixado o último venres de cada mes ás 12.00 horas, como viña sendo habitual. Tamén se fixan dez comisións informativas que estarán 9 deputados do PP, 6 do PSOE e 2 do BNG.

Ademais nomeáronse no pleno os representantes da Deputación nos distintos órganos colexiados, ademais do persoal eventual, os dotacións económicas e dedicacións exclusivas que o grupo de goberno terá tres, a do presidente e dous deputados máis e outras tres dedicacións parciais (ao 85, 79 e 50%).

"CHANTAXE"

Segundo asegurou Luís López, "imos aforrar a todos os pontevedreses un 48% en gasto público con respecto ao último ano dá anterior corporación". "Tamén vai supoñer un 19% de aforro en persoal eventual", engadiu. Concretamente, de 713.000 euros pásase a 367.000 e no caso do persoal eventual de 1,2 millóns de euros pásase a 978.000 euros, segundo os datos ofrecidos polo presidente.

Luís López lamentou chegar a este pleno sen acordo neste punto co Partido Socialista, ao contrario do que ocorreu co BNG ao que os populares agradeceron a súa disposición. Os nacionalistas presecinden de dedicacións exclusivas e contarán cun asesor de comunicación.

Este enfrontamento entre PP e PSOE escenificouse no ton bronco das intervencións dos portavoces dos dous grupos, Jorge Cubela e Carlos López Font, respectivamente.

Tal e como explicou Luís López a cuestión viña marcada pola "situación surrealista e indesexable" coa que se atopou o PP ao chegar á Deputación debido ao "desafiuzamento exprés da nosa sede en Vigo" algo que achacou "a un Concello e un partido que non soubo respectar unha decisión libre e democrática dos pontevedreses" nas eleccións municipais do 28 de maio.

Con estes argumentos o Partido Popular mostrouse disposto a aprobar a petición de 3 dedicacións exclusivas e de 3 asesores que expuñan os socialistas a cambio dunha "rectificación" con respecto á sede de Vigo, unha "conditio sine qua non" que López Font cualificou de "chantaje" e anunciou que o PSOE a denunciará nos tribunais de xustiza. "Este gobierno provincial no puede ser rehén de ambiciones personales de nadie", dixo Font en referencia á deputada viguesa Marta Fernández-Tapias.

En cambio, non houbo problema para aprobar a dotación económica mensual de 2.000 euros por grupo máis unha achega de 900 euros por cada deputado, asunto que foi aprobado por unanimidade.