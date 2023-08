Susana Seivane ofrece un concerto este venres na Carballeira de San Xusto

Concerto de Susana Seivane © Cristina Saiz

A gaiteira galega Susana Seivane ofrecerá un recital este venres 4 de agosto a partir das 23.45 horas dentro das Festas de San Xusto e San Pastor, que se celebran en Cerdedo-Cotobade.

Jorge Cubela, alcalde do municipio e representantes da Comisión de Festas lembraron que as actividades se desenvolverán na Carballeira de San Xurxo coa actuación de Seivane como prato forte desta celebración. A actuación forma parte do programa Cerdedo-Cotobade en Sons.

As festas inícianse ás 13.00 horas do venres 4 cunha misa na Capela de Lixó en honra da Virxe dás Neves, seguida pola procesión coa participación dos Trazantes de Tenorio. Ás 19.00 horas está prevista a saída da procesión desde a igrexa parroquial acompañada pola Banda de Música Unión Musical de Tenorio. Unha vez na Carballeira oficiarase outra misa.

Ás 20.30 horas terá lugar un concerto da Banda de Música Unión Musical de Tenorio, que dará paso a unha gran churrascada.

Tras o concerto de Susana Seivane iniciarase a verbena a cargo da orquestra La Ola ADN.

Xa durante a xornada do sábado 5 de agosto, os actos iniciaranse ás 13.00 horas coa misa solemne na capela de San Xusto en honra de San Xusto e San Pastor, con procesión ao final.

Ás 14.00 horas actuará a agrupación de gaitas dos Trazantes de Tenorio e, durante a noite, celebrarase a verbena con Estelamar e o dúo Oro Negro.