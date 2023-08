Avanzan as obras de mantemento nos centros escolares de Poio

A concelleira de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, visitou este xoves as obras de mantemento que o Concello de Poio está realizando nos cinco centros de infantil e primaria do municipio, na escola infantil do Bao e na Galiña Azul, co obxectivo de que no regreso ás aulas no mes de setembro o alumnado atope os colexios nas mellores condicións.

Segundo explica Sabarís, actualmente trabállase no CEIP Viñas, onde están colocando tarima no solo de tres aulas e pintando clases e corredores, actuacións que tamén se farán nos centros de Lourido, Isidora Riestra e Espedregada. Ademais, realizaranse revisións de enchufes, iluminación e pantallas, así como traballos de electricidade, fontanería, e outras obras e reparacións menores, entre as que se inclúen persianas, portas, mobiliarios, bancos, etc.

Xunto ás obras de mantemento, na posta a punto para o inicio do novo curso escolar tamén se inclúe unha limpeza xeral de cada un dos colexios, o acondicionamento dos anexos e a limpeza dos xardíns e patios.

Natalia Sabarís indica que para o novo Goberno local é unha prioridade que os centros escolares se atopen en perfectas condicións para abrir as súas portas en setembro. E por iso, trabállase durante todo o verán en labores de mantemento, uns traballos consensuados coa comunidade educativa de Poio.

VACACIÓNS EN PAZ

Por outra banda, o alcalde de Poio, Ángel Moldes, achegouse este xoves ao Espazo Concilia que organiza o Concello para visitar e entregar uns agasallos a Ruyalla, Yagub e Handi, os tres nenos saharauis que pasan o verán no municipio, a través do programa “Vacacións en Paz”.

Os tres nenos chegaron a Poio o pasado 17 de xullo, e mentres Ruyalla e Yagub, de 8 anos, repiten experiencia, este é o primeiro verán que Handi, de 9 anos, visita Poio.

Moldes desexou aos rapaces que "gocen moito do verán de Poio, que fagan moi bos amigos e que se leven bos recordos da súa experiencia", e trasladou tamén o seu agradecemento ás persoas que colaboran e fan posible a acollida dos menores durante estas semanas.