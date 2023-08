Xa se poden solicitar os servizos de comedor e madruga dos colexios pontevedreses, con subida de prezo nos menús

O prezo dos menús escolares nos comedores dos centros educativos públicos de Infantil e Primaria de Pontevedra actualizouse á alza para o próximo curso 23-24 debido ao encarecemento do prezo dos alimentos.

O servizo tanto de comedor como de madruga xestionado pola federación provincial de asociacións de nais e pais, Fanpa Pontevedra, xa pode solicitarse a través da app 'ColeChef', podendo contratarse o servizo ata o día 1 de setembro para contar xa con comedor ese mesmo mes ou ata o día 25 de setembro no caso de querer comezar en outubro.

A empresa Arume será un ano máis a encargada de prestar o servizo nos comedores dos centros educativos.

De cara ao novo curso, unha das principais novidades está nos prezos, cunha subida xeneralizada das tarifas que chegan aos 60 céntimos no caso do menú diario de comida ou de 56 euros ao día no servizo madruga con almorzo.

Sen ter en conta os descontos por un segundo fillo (5%) ou por familia numerosa (10%), os prezos quedan da seguinte maneira:

Servizo comedor escolar: 5,68 euros/menú

5,68 euros/menú Servizo de comedor escolar esporádico: 7,49 euros/menú

7,49 euros/menú Servizo madruga con almorzo: 3,51 euros/menú

3,51 euros/menú Servizo madruga con almorzo esporádico: 4,73€ euros/menú

4,73€ euros/menú Servizo madruga sen almorzo: 2,64 euros/día

2,64 euros/día Servizo madruga esporádico sen almorzo: 3,98 euros/día



Do mesmo xeito que noutros cursos escolares, a facturación final farase por días de asistencia, descontando as xornadas que se notificou a ausencia antes das 15.00 horas do día lectivo anterior.