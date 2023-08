A programación das 'Charlas de Familias' para o novo curso trae unha ponencia por trimestre

A educación na infancia e na mocidade sempre é difícil e no mundo actual existen determinadas situacións e riscos que é preciso afrontar con ferramentas didácticas que axuden ás familias.

Nese sentido, durante o curso pasado no concello de Marín iniciáronse estas charlas cunha centrada nos nenos con TEA, a cargo da Asociación Menela, que congregou a un gran número de persoas na Biblioteca co obxectivo de coñecer cal debe ser o tratamento escolar nestes casos para poder garantir unha educación inclusiva e en igualdade.

A maiores, levouse a cabo unha intensa campaña coa Asociación Érguete, que arrancou no alumnado da ESO e de Bacharelato dos institutos e que despois se trasladou á rúa, para evitar as adiccións. Esta campaña cerrouse cunha charla específica para as familias titulada “Que deben saber as familias sobre as adiccións?”, que se desenvolveu no Museo Municipal Manuel Torres e que tivo un gran éxito.

A concelleira de Benestar Social, Marián Sanmartín, adiantou que o departamento municipal xa ten a programación de charlas para o próximo curso, organizadas tamén coa Asociación Érguete, e que se desenvolverán unha por cada trimestre, tocando as temáticas que máis interesaron ás persoas participantes nas anteriores edicións do programa.

En octubre, teremos a charla “Que debemos saber as familias sobre o alcohol?”, na que se pretenderá enseñar aos pais a convivir con esta substancia de tal forma que aos seus fillos non lles perxudique, ensinándolles a tomar decisións, a protexerse, a responder ante situacións de presión e risco con determinación, personalidade e criterio.

“Establecemento de normas e límites” será a charla que se impartirá o mes de febreiro, co obxectivo de falar desas limitacións que as familias deben poñerlle aos menores para que se enfronten ao mundo con seguridade e para que poidan establecer relacións sanas de convivencia social.

Finalmente, en abril teremos a charla “Adolescentes tecnolóxicamente sanos”. Sexting, grooming, ciberbullying, apostas... son termos que forman parte do día a día dos adolescentes e das familias, valorando sempre a tecnoloxía desde unha perspectiva negativa. O importante é educar no seu bo uso e manexo.