As festas da Peregrina están ao virar a esquina e as luces xa o anuncian

Instalación do alumeado para as festas de verán © Mónica Patxot

As festas da Peregrina xa están ao virar a esquina, empezarán formalmente o vindeiro sábado 12 de agosto, pero nestes últimos días en Pontevedra xa empecei a respirarse ambiente festivo. Un dos motivos foi xa o inicio da instalación da iluminación festiva.

A maior parte das rúas do centro da cidade teñen xa instalados os arcos de luces que animarán Pontevedra durante os días grandes das festas.

A iluminación festiva forma parte dun contrato xeral adxudicado polo Concello de Pontevedra para a subministración (en réxime de alugueiro) e instalación da iluminación festiva para as festividades de Nadal 2022-23, Entroido 2023 e festas de verán 2023.

Dentro dese contrato, adxudicouse á empresa Creacions Luminosas S.L. a iluminación das festas de verán por 32.000 euros sen impostos, 38.720 con impostos incluídos.

O orzamento basee de licitación para todo o contrato, incluídas as tres épocas festivas do ano, foi de 200.000 euros, 165.289,25 sen impostos.

Finalmente, para o Nadal adxudicouse por 115.000 euros sen impostos, 139.150 impostos incluídos, mentres que as luces do Entroido custaron 14.800 euros, 17.908 con impostos. No caso das festas de Nadal, a ese orzamento hai que sumar o contratado polas asociacións comerciais da cidade, Zona Monumental e AEMPE, e tamén o custo da iluminación do mercado de abastos, 40.000 euros.