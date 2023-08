O ex fiscal xefe, Juan Carlos Aladro, novo conselleiro do Consello de Contas de Galicia

Toma de posesión de Juan Carlos Aladro © Parlamento de Galicia Marta Fernández-Tapias, Juan Carlos Aladro e Luis López © Deputación de Pontevedra

O ex fiscal xefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro Fernández, xa é oficialmente conselleiro do Consello de Contas de Galicia. Tomou posesión este mércores 2 de xullo no Salón dos Reis do Parlamento de Galicia.

Juan Carlos Aladro tomou posesión despois da renuncia, por razón de idade, o pasado 7 de xullo, de José Antonio Redondo López.

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, recordou que a vacante quedou provista en menos dun mes, evidenciando a "responsabilidade capital" que ten atribuída o Consello de Contas.

Santalices agradeceu o traballo e a responsabilidade dos grupos parlamentarios por facilitar a elección do novo conselleiro de Contas, unha forma de actuar que demostra o "normal funcionamento das institucións".

"En Galicia, por fortuna, non houbo nin hai bloqueos institucionais como os que padecen noutras latitudes", sinalou Santalices, que destacou de Aladro que é un home de "sólida formación xurídica", con experiencia docente e numerosas publicacións no seu haber.

Aladro desempeñou toda a súa actividade profesional en Galicia como funcionario da carreira fiscal, exercendo como fiscal xefe provincial de Pontevedra entre 2007 e 2023.

A toma de posesión contou coa presenza do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e do presidente e a vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, Luis López e Marta Fernández-Tapias.