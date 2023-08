Ata 23 actuacións dan cor a unha nova edición de Son de Marín

O festival de música Son de Marín conta as horas para vivir unha nova edición nas rúas e prazas da vila.

Celebrarase o vindeiro venres 4 e sábado 5 de agosto con ata 23 actuacións, segundo explicaron na súa presentación oficial a concelleira de Festas, Marián Sanmartín, xunto a responsables de Dibay Eventos.

O venres inicarase a programación ás 13.00 horas cunha ofrenda floral no Cemiterio de Santo Tomé de Piñeiro na memoria de John Balan, co acompañamento do grupo Os de Marín. Ás 21.00 horas, será o concerto Marín Canta, dos Saljariteir@s, na Alameda. Nel, haberá unha mención especial a José Ramón Pérez Gómez, Morgan.

Xa o sábado, a xornada dará comezo a partir das 11.00 horas cos pasacalles Cantareir@s de Marín (Praza de Abastos - Doutor Touriño - Exército e Mariña - Rúa do Sol), Zumbi Kids (Praza de Abastos - Praza do Klee - Rúa do Sol - Alameda), Os de Marín (Praza de Abastos - Doutor Touriño - Rúa do Sol) e Os Chaneiros (Ezequiel Massoni - Jaime Janer).

Acto seguido, chegará a quenda das actuacións: