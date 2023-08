A Xunta presenta en Combarro unha Guía de boas prácticas para a integración paisaxística dos 122 portos autonómicos

Presentación da Guía de boas prácticas para a integración paisaxística dos portos de Galicia © PontevedraViva A vicepresidenta e o conselleiro do Mar visitaron o barco "Atyla" © PontevedraViva

A vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, presentaron este martes unha Guía de boas prácticas destinada á integración paisaxística dos 122 portos de titularidade autonómica.

Esta Guía forma parte da Colección Paisaxe Galega, que consta xa de 17 publicacións, que teñen como obxectivo ofrecer unha ferramenta de divulgación dos valores paisaxísticos da Comunidade así como contribuír a acadar unha correcta integración de diversos tipos de actuacións coa contorna.

A guía diferencia catro tipoloxías: peiraos e ramplas; pequenos portos; portos mixtos e portos especializados. Recolle un conxunto de criterios base para a súa integración paisaxística, como a adaptación ao seu emprazamento e á súa contorna; a integración dos accesos; a delimitación dos espazos segundo o seu uso, artellamento e continuidade, ou a mellora dos servizos, edificios e instalacións.

A maiores, esta Guía tamén aposta polo emprego de solucións construtivas e materiais de baixo mantemento e alta funcionalidade e durabilidade.

O documento inclúe tamén un catálogo de boas prácticas no que pon como exemplos os portos de Caión, Vilanova de Arousa, Malpica, Porto do Son e Corme para que sirvan como referencia para actuacións futuras.

Nun acto organizado este martes no porto de Combarro, no concello pontevedrés de Poio, Ángeles Vázquez explicou que este documento pretende axudar a facilitar unha mellor integración dos espazos portuarios nas paisaxes do litoral galego, tendo en conta, de xeito especial, a súa significativa influencia tanto na evolución das localidades costeiras como na conformación da paisaxe das fachadas marítimas.

Pola súa banda o conselleiro do Mar destacou que o obxectivo da guía é que as instalacións portuarias sexan máis atractivas e seguras tanto para os usuarios e veciños como para os visitantes, compatibilizando a súa funcionalidade ao tempo que contribúen a respectar a paisaxe que as rodea, integrándose plenamente coas vilas.