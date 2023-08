Cerdedo-Cotobade promove unha canle de comunicación directa entre a poboación e o Catastro

Xuntanza de Jorge Cubela cos veciños de Calvelo e Río Tenorio © Concello de Cerdedo-Cotobade

O Concello de Cerdedo-Cotobade anuncia a posta en marcha dun proxecto pioneiro para "tender pontes" entre o Catastro e a veciñanza e poder corrixir os erros rexistrais. Trátase de abrir unha canle de comunicación directa para unha revisión voluntaria da documentación.

O alcalde, Jorge Cubela, convocou unha xuntanza cos veciños de Calvelo e Río Tenorio para falar deste proxecto, que empezará por estes dous lugares ten a intención de "arbitrar fórmulas rápidas e eficaces de corrixir e actualizar de xeito correcto o rexistro catastral das propiedades rústicas que presentan importantes deficiencias e adaptalas á realidade".

Máis de 150 veciños asistiron a esta reunión, na que Cubela estivo acompañado polo concelleiro de Tenorio, Pepe Pichel, e a xerente do Catastro en Pontevedra, Micaela Martínez.

Segundo a información facilitada polo Concello, Micaela Martínez "amosou a máxima colaboración" por parte deste organismo dependente do Ministerio de Facenda para realizar esta corrección voluntaria de erros.

Cubela explicou que esta iniciativa pioneira busca facilitar por parte do Concello unha "interlocución directa" entre o Catastro e a veciñanza co fin de resolver o importante número de deficiencias detectadas na cartografía e na delimitación catastral das parcelas.

Esta canle de comunicación e de resolución voluntaria "permitirá levar a cabo dun xeito rápido e sinxelo as deficiencias e correccións das delimitacións catastrais de parcelas que están mal medidas ou mal asignadas e que causan numerosos quebradeiros de cabeza aos seus propietarios no momento de facer unha herdanza, mercar, vender, etc.".

O Concello non ten competencias neste tema, pero promoven esta interlocución porque, segundo explicou Cubela, "somos conscientes dos graves erros existentes e da importancia de darlle solución".

Esta iniciativa estenderase a todos os lugares do territorio de Cerdedo-Cotobade, que conta con máis de 200 núcleos de poboación.