Xulgan un home acusado de violar unha septuaxenaria que o acollera na súa casa en Cambados

Acusado de abusos sexais a unha septuaxenaria coa que vivía en Cambados © Mónica Patxot Nélida Cid, maxistrada da sección cuarta da Audiencia © Mónica Patxot

Un home sentou este xoves no banco dos acusados da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra para render contas por un delito de abusos sexuais con penetración exercido sobre unha muller que, no momento dos feitos, en 2020, tiña 76 anos. Non existía vínculo familiar nin afectivo entre o acusado e a vítima, senón que ela o acollera a el na súa casa uns anos antes a cambio de que mantivese a vivenda limpa e preparase a comida.

A Fiscalía de Pontevedra solicita que o acusado sexa condenado a 10 anos de prisión, a participar nun programa de educación sexual e pagar unha indemnización de 20.000 euros.

Tamén pedía que non puidese achegarse á vítima a unha distancia inferior a 250 metros, a ela mesma ou ao seu domicilio, nin comunicarse con ela por calquera medio durante 15 anos, aínda que esta parte da condena xa quedará na aire pola morte da muller.

A vítima faleceu antes de chegar a xuízo, pero na sala de vistas puido lerse a súa declaración durante a fase de instrución da causa, cando relatou que o acusado chegou á súa habitación espido de cintura para abaixo e penetrouna en contra da súa vontade.

Ocorreu en xaneiro de 2020, cando ela tiña 76 anos, e relatou que levaba dez anos sen manter relacións sexuais e causoulle gran dor.

O acusado, con todo, negou todos os feitos. "Yo no soy ningún violador", asegurou durante a sesión e explicou que nunca mantivera relacións sexuais coa vítima, senón que só vivían xuntos "porque ella me lo pidió, que no tenía a nadie, la hija no se hacía cargo de ella".

Segundo o relato do acusado, "le limpiaba toda la casa" e vivían xuntos durmindo en habitacións separadas. El asegura que nunca entraba ao dormitorio dela e que o día dos feitos "es mentira" que entrase no seu corpo dicindo: "Señora (...), imos facer unha cousa que nunca fixemos, que é moi riquiña".

A filla da vítima soubo o sucedido pola súa nai unha semana despois, cando foi a visitala (ía desde Pontevedra a Cambados unha vez á semana) e relatoullo chorando. Contoulle a mesma versión que logo contaría aos servizos sociais de Cambados, a médica que a atendeu en urxencias e a Garda Civil, tal e como todos eles declararon na sala de vistas lestes xoves.

Contou que ela estaba a durmir a sesta cando o acusado irrompeu na habitación e que a relación non consentida ocorreu nunha das dúas camas que tiña no cuarto. Adoitaba durmir nunha e ocorreu na outra.

A muller permaneceu ingresada no hospital e, cando lle deron o alta, o acusado xa non estaba na casa. Ese día acudiron á vivenda axentes da Garda Civil de Cambados e recolleron unha saba, unha manta e unha funda de almofada da habitación da vítima na que apareceu seme do acusado.

Durante a súa declaración, o acusado relatou que esas sabas eran da súa habitación e el deixábaas para lavar e non sabe como apareceron na habitación da vítima. Había seme porque "ponía una película porno y me masturbaba".

A vítima sufrira tempo antes un derrame cerebral, estaba moi delgada, presentaba signos de desnutrición e tiña unha deterioración cognitiva leve, segundo declararon na sala de vistas médicos e unha asistente social.

A súa filla confirma que non lle gustaba que o acusado vivise coa súa nai, pero que "la cuidaba" e "sempre la ayudó". Cando acudiu aquel día para ver á súa nai, notouna afectada e "tal y como lo contaba, era real" e "no había sido consentido".

A Fiscalía solicitaba que o xuízo se celebrase a porta pechada "para evitar lesionar a honra da vítima", pero finalmente celebrouse en audiencia pública. De todos os xeitos, evítase facilitar as identidades do agresor e a vítima.