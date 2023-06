Máis de 442.000 contribuíntes en Galicia xa recibiron a súa devolución da Renda

Contribuíntes na oficinas de Facenda de Pontevedra durante a campaña da Renda © PontevedraViva Imelda Capote e Victoria González supervisaron a evolución da campaña de Renta 2022 © PontevedraViva

En Galicia 442.894 contribuíntes recibiron xa a devolución de máis de 283 millóns de euros cando se cumpren dous meses da campaña de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) de 2022.

Nestes momentos, xa se abonaron o 77,4% das solicitudes de devolución realizadas ata a data e o 68,7% dos importes para devolver que se solicitaron.

Mantense así unha aceleración das devolucións (+7% en número e un 8,3% en importe) paralela á axilización das presentacións e solicitudes de devolución.

En Galicia, ata o de agora presentaron a súa declaración 776.060 contribuíntes, un 5,08% máis que o pasado ano nas mesmas datas. Desas declaracións, 572.137 presentáronse con resultado a devolver.

Todos estes datos foron facilitados este xoves pola delegada especial da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Galicia, Imelda Capote, e pola directora da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA), Vitoria González nunha rolda de prensa celebrada en Pontevedra coincidindo coa posta en marcha, ata o próximo 30 de xuño, do servizo tradicional de confección de declaracións nas 22 oficinas previa cita que presta a Aeat en Galicia.

Imelda Capote explicou que en Galicia desde o pasado 5 de maio e ata hoxe confeccionáronse 40.000 declaracións presentadas por teléfono a través do plan ‘Le Llamamos’, que permanecerá activo o mes restante de campaña.

A delegada especial da Aeat en Galicia destacou que a principal novidade desta campaña, o ‘Asistente virtual de Renda’, xa ofreceu ata a data máis de 183.000 respostas a contribuíntes de toda España para resolver as súas dúbidas, complementando e reforzando así o servizo completo de aclaración de consultas que desde a pasada campaña presta o ‘Informador’ de Renda, e que, á súa vez, ofreceu ata o de agora máis de 150.000 respostas aos contribuíntes.

Ademais da páxina web da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es) como canle telemática principal, incrementouse sensiblemente a presentación a través da aplicación móbil da Axencia.

Imelda Capote tamén lembrou que, desde o primeiro día de campaña mantense aberto a tradicional canle telefónica de resolución de dúbidas tributarias, nos teléfonos 91 554 87 70 e 901 33 55 33, de 9 a 19 horas, de luns a venres.

A XUNTA COLABORA

Pola súa banda a directora da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA), ViCtoria González informou que a Xunta colabora con 36 empregados públicos na campaña de atención presencial nas oficinas para a elaboración da renda do ano 2022 e outros seis funcionarios da Administración galega que realizarán labores de coordinación.

ViCtoria González tamén incidiu en que os contribuíntes galegos xa se benefician desde o comezo da campaña, das medidas de alivio fiscal postas en marcha en Galicia para loitar contra a subida de prezos.

Entre as novidades que se están aplicando xa nesta declaración están a modificación da escala autonómica aplicable á base liquidable xeneral do imposto sobre a renda das persoas físicas, reducindo os tramos de sete a cinco; a nova rebaixa do tipo aplicable ao tramo autonómico máis baixo do IRPF, que pasa do 9,4 ao 9%; a deflactación ao 4,3% da tarifa aplicable aos tres primeiros tramos da escala autonómica; e o incremento do mínimo persoal e familiar no mesmo porcentaxe do 4,3%.

Tamén para o ano 2022, co fin de favorecer e propiciar o acollemento familiar, modifícase a dedución na cota do IRPF por acollemento, e suprímese o requisito da relación de parentesco entre o contribuínte e o menor en réxime de acollemento familiar.

Ademais, continúan vixentes as deducións aplicables na campaña do IRPF correspondente ao ano 2021 como as deducións por nacemento ou adopción de fillos, a dedución por adquisición e rehabilitación de vivendas nos proxectos de aldeas modelo ou a modificación da dedución por investimento en empresas que desenvolvan actividades agrarias.