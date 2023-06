O tráfico de graneis sólidos, á alza no porto de Marín este 2023

O tráfico de graneis sólidos está a ser unha das actividades á alza este ano no porto de Marín, cunha subida rexistrada do 19,41% ata o mes de abril con respecto ao primeiro cuadrimestre do ano anterior.

Así o deu a coñecer este mércores a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, que, como exemplo deste crecemento, informou de que tres buques graneleiros compaxinan as súas operacións de descarga estes días en porto.

O Peirao Comercial Oeste acolle a operativa de 33.000 toneladas chegadas a bordo do Voge Emma desde Montreal mentres os Peiraos Leirós están ocupados polos graneleros Arklow Artist e Onego Merchant, procedentes de Reino Unido e Alemaña respectivamente para descargar 15.000 toneladas de granel entre ambos.

Ademais, estase á espera da escala dun cuarto buque prevista para a primeira semana de xuño. Trátase dun bulk Carrier, o Loxandra, que traerá outras 30.000 toneladas de graneis agroalimentarios.

Os cereais e pensos que chegan ao porto abastecen as granxas avícolas e gandeiras de Galicia que, á súa vez, son fundamentais na subministración de carne, ovos e demais derivados aos mercados de consumo.