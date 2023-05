O Mercantil confirma a venda da súa sede en Curros Enríquez por dous millóns de euros

Xa é oficial. O edificio central da pontevedresa praza de Curros Enríquez deixou de pertencer ao Casino Mercantil. O presidente da entidade, Roberto Vega, que xa comentara hai unha semana que había unha oferta firme e interesante para a venda do inmoble, confirmou este mércores que a operación se ha pechado e traspasaron a propiedade a unha empresa con sede en Valga.

O montante total da operación sitúase nos dous millóns de euros, cifra da que a entidade non estaba disposta a baixar. Con estes fondos, o Mercantil liquidará a hipoteca asinada no ano 1998 cando compraron o emblemático edificio por máis de 300 millóns de pesetas.

Ademais, a inxección económica servirá para reforzar as instalacións do parque polideportivo que teñen en Mourente, "que é o noso forte". Desde a directiva do Mercantil xa pensan en emendar algunhas deficiencias das instalacións e en redobrar a súa aposta deportiva polo pádel e o tenis.

Asinado o traspaso, os antigos propietarios dispoñen do prazo dun mes para desaloxar o edificio, no que tiñan un ximnasio, unha cafetería e diverso mobiliario de oficina. Aínda que todos os esforzos centraranse agora na leira de Mourente, os dirixentes da entidade estudan tamén a posibilidade de adquirir un local no centro de Pontevedra de dimensións máis humildes para seguir dando servizo aos socios máis veteranos que acudían á sede de Curros Enríquez para "ler a prensa, xogar ao billar ou botar a partida", explica Vega. "Estamos a buscar algo, por aínda non sabemos, estamos abertos a moitas posibilidades", declara sen dar pistas.

Desfacerse deste inmoble non supón só unha liberación pola liquidación da hipoteca. Os gastos fixos de mantemento dun edificio destas características tiñan coas mans atadas as opcións de investimento do Mercantil que aforrará máis de 100.000 euros anuais tras esta operación. "Era moito gasto para a masa social que temos. Gustaríanos mantelo, pero non podemos permitírnolo", recoñece o presidente detallando unha longa lista de gastos como "luz, auga, persoal, avarías ou IBI".