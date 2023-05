Dúas operacións policiais cruzadas acaban con dous detidos na cidade por tráfico de drogas e roubos con violencia

Operación da Garda Civil e as policías Nacional e Local en Joaquín Costa © Mónica Patxot Operación da Garda Civil e as policías Nacional e Local en Joaquín Costa © Mónica Patxot Operación da Garda Civil e as policías Nacional e Local en Joaquín Costa © Mónica Patxot

Dúas operacións policiais diferentes e, en principio, independentes acabaron cruzándose en Pontevedra ao ter os dous mesmos obxectivos: dous veciños da cidade detidos como sospeitosos dos delitos de tráfico de drogas e roubo con violencia.

Por unha banda, a Garda Civil de Ourense capitaneaba unha operación contra unha rede que se dedicaba a roubos con violencia. Por outro, a Policía Nacional de Pontevedra (a través do grupo 1 da Unidade de Droga e Crime Organizado, UDYCO ) tiña en marcha unha investigación contra o tráfico de drogas. A casualidade quixo que dúas dos investigados en ambas as operacións coincidisen e ambos os corpos desenvolveron a operación de forma conxunta.

Trátase de dous veciños das rúas Joaquín Costa e Cruz Gallástegui detidos á primeira hora da mañá deste mércores no marco de dous aparatosos rexistros nos seus domicilios nos que participaron axentes da Garda Civil, a Policía Nacional e a Policía Local. En Cruz Gallastegui a media mañá todo estaba finalizado, mentres que en Joaquín Costa prolongouse ata as dúas da tarde.

Ambos foron detidos como sospeitosos das dúas investigacións e, ademais, a operación da Garda Civil polos roubos con forza en vivendas deixa outros sete detidos. En total, a operación suma nove arrestados nas cidades de Pontevedra, Ourense e Barcelona.

A operación causou gran balbordo en Pontevedra desde primeira hora da mañá, ao realizarse en dúas céntricas rúas da cidade e ter gran aparatosidade, pois se despregaron decenas de axentes das policías Local e Nacional e da Garda Civil.

Ás sete da mañá, de forma simultánea, os axentes irromperon en ambas as rúas e nas vivendas dos sospeitosos no número 72 de Joaquín Costa e o número 4 de Cruz Gallástegui.

En Joaquín Costa, o edificio está situado a poucos metros do acceso ás consultas externas de Hospital Provincial e a presenza policial causou interese de multitude de veciños e de condutores de vehículos que pasaban pola zona e parábanse a esculcar. En Cruz Gallástegui, a operación pasou máis desapercibida.

Os veciños relataron que escoitaron fortes golpes cando os axentes irromperon na vivenda. En Joaquín Costa, nese momento, só había unha persoa nese domicilio e permaneceu no seu interior durante toda a mañá, ata que poucos minutos antes das dúas da tarde saíu da vivenda e accedeu a un vehículo da Garda Civil, esposado.

Durante toda a mañá, dúas persoas con relación co logo detido permaneceron no exterior do edificio e, cando sacaron a este home esposado, romperon a chorar e mesmo acabaron tiradas no chan.

Nesa vivenda de Joaquín Costa, supostamente vendíase cocaína e o seu morador é o presunto responsable.