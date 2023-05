Reclaman desde Pontevedra que se siga prohibindo fumar en espazos públicos

Reparto informativo dos voluntarios da AECC nos centros educativos de Pontevedra © AECC Pontevedra Reparto informativo dos voluntarios da AECC nos centros educativos de Pontevedra © AECC Pontevedra Reparto informativo dos voluntarios da AECC nos centros educativos de Pontevedra © AECC Pontevedra

Mantendo o obxectivo de superar o 70% de supervivencia en cancro para 2030 e lograr que exista a primeira xeración libre de tabaco, a Asociación Española Contra o Cancro únese este mércores 31 de maio á Iniciativa Cidadá Europea ‘Unha Europa sen Tabaco’ para pedir a toda a cidadanía que firme e se some para conseguir a abolición progresiva da venda de tabaco e nicotina e así reducir un 30% os casos de cancro.

A mesa informativa e de recollida de firmas estará instalada na Fonte dos nenos, de 11:00 a 13:00 horas. Tamén se instalaron mesas informativas no Hospital Montecelo, Hospital Provincial, Hospital do Salnés, Centro de Saúde da Parda, Peregrina e Lérez; ademais dos centros de saúde de Cambados, Portonovo e Marín.

Actualmente, máis do 90% dos espazos públicos onde hai menores hai restos de fume de tabaco. Por esta razón, a Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra pon de manifesto a necesidade de continuar liberando espazos públicos do fume do tabaco co obxectivo de protexer á poboación, especialmente aos menores, un colectivo especialmente vulnerable fronte aos efectos nocivos deste fume que contén máis de 70 substancias canceríxenas.

Por este motivo, a Asociación desde 2021 está a centrar os seus esforzos en liberar espazos públicos do fume do tabaco. Case 300 espazos públicos, onde transitan ata 2,5 millóns de persoas, foron liberados grazas a esta iniciativa en toda España. Na cidade de Pontevedra, conseguíuse liberar o campus universitario.

O obxectivo da Asociación en Pontevedra este ano é continuar liberando espazos do fume do tabaco a través do traballo conxunto coas distintas administracións públicas, concienciando acerca de que o consumo de tabaco é a primeira causa de morte prevenible en España e no mundo e tamén é o principal factor de risco en cancro, xa que é o responsable de máis do 30% dos casos.

PRIMEIRA XERACIÓN LIBRE DE FUME

Europa márcase como obxectivo alcanzar a primeira xeración libre de fume para o ano 2040, en España márcase o reto de conseguilo para o 2030. Por iso, con motivo do Día Mundial Sen Tabaco, a Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra sae á rúa para concienciar sobre os riscos do tabaco e recoller firmas da que conseguir esta primeira xeración para o 2030.

Segundo os datos da Organización Mundial da Saúde, cada ano, o tabaco mata a máis de 8 millóns de persoas no mundo, máis de 7 millóns destas defuncións débense ao consumo directo de tabaco e ao redor de 1,2 millóns son consecuencia da exposición de non fumadores ao fume alleo.

Se se aterra a visión en España, o consumo de tabaco causa máis de 50.000 mortes anuais. Isto significa unha morte provocada por tabaco en España cada 11 minutos.

Conseguir que a primeira xeración libre de tabaco sexa unha realidade no ano 2030 implica que as persoas que cumpran 18 anos no 2030 non fumarían nunca, nin cigarros nin ningún outro tipo de dispositivo.

Con todo, segundo o estudo elaborado polo Observatorio do Cancro da Asociación, o 82,5% dos mozos tivo polo menos unha forma de exposición ao tabaco en plataformas ou medios e o 83% tivo polo menos unha forma de exposición ao vapeo ou cachimbas. Isto implica que 9 de cada 10 mozos (o 91,3%) tiveron unha exposición a unha forma de inhalación de fume, vía medios sociais ou plataformas, nos últimos 30 días.

Os mozos seguen tendo actitudes positivas cara ao tabaco. Con todo, as actitudes cara ás novas formas de consumo son moito máis positivas respecto ao tabaco tradicional e é que, hoxe en día, un 53,1% dos mozos en España ten ideas como que é mellor porque non deixa malos cheiros ou que é máis fácil deixalo cun 51,4%. Destaca que o 57,2% dos mozos cren que está de moda porque o fan actores, streamers, influencers, etc.

Co obxectivo de concienciar sobre os riscos que conleva o tabaco tradicional e os novos dispositivos, a Asociación Española contra o Cancro en Pontevedra levou a cabo unha campaña dirixida aos mozos para crear esa mobilización que logre a primeira xeración europea libre de tabaco. Así, realizouse unha repartición informativa nas inmediacións dos centros IES Luís Seoane de Monteporreiro, Xunqueira II, Valle Inclán, Sánchez Cantón e os IES Ponte Caldelas, CPI do Toural e IES de Soutomaior.

CONFERENCIA

O Hospital Montecelo acollerá unha sesión con motivo do Día Mundial sen Tabaco, durante este mércores contará con conferencias para pacientes exfumadores de Pneumoloxía e Rehabilitación Cardíaca coas intervencións de: Beatriz Rodriguez Rodríguez, Enfermeira da Consulta de Tabaquismo; Diego Redondo, Cardiólogo Unidade de Rehabilitación Cardíaca e Rebeca Castro, Técnica de Prevención da Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra. Haberá espazo para preguntas e o peche correrá a cargo do Dr. Enrique Temes.