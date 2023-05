Félix Juncal afronta o seu quinto mandato consecutivo en Bueu aberto a un "acordo" co PSOE

A cidadanía de Bueu volveu a depositar a súa confianza, por quinta ocasión consecutiva, no candidato do BNG, Félix Juncal. O nacionalista afrontará deste xeito o seu quinto mandato despois dunha cita coas urnas nas que, igual que sucedeu no 2019, rozou a maioría absoluta.

A súa candidatura cultivou oito concelleiros, mentres que o PP subiu a sete e o PSOE queda con dous, polo que non terá problemas en gobernar en solitario. Aínda así, Juncal sostén que "a min gústanme os acordos, o importante é facer un programa de futuro".

Sobre o desenvolvemento da campaña e da xornada electoral, apunta Juncal que "o pobo é quen máis sabe, é o que establece as coordenadas e agradecemos e valoramos o apoio de todas as persoas". Con todo, lamentou o descenso na participación con respecto aos comicios do 2019.

"Conseguir cinco vitorias consecutivas é moi importante", declarou o alcalde remarcando a dificultade que ten competir con partidos da talla de PP e PSOE. Neste sentido, o líder nacionalista sente con forzas para "asumir o liderado" pero abre a porta a un pacto coa outra forza de esquerdas. "Pode haber unha vía de colaboración para un goberno de coalición, ou non, falarémolo nuns días", desvela Juncal.

Sobre os retos de futuro, sinala o rexedor que o seu obxectivo é "seguir na mesma dirección".

Neste sentido, destacou a importancia de aprobar no mandato que toca ao seu fin a primeira Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Bueu que permitirá, ao longo do próximos catro anos, mellorar os servizos que o Concello presta á cidadanía, sobre todo no campo da limpeza de edificios públicos e vías. Servizo ao que pronto se incorporarán novos traballadores.