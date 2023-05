Primeira toma de contacto entre o BNG e o PSOE de cara a iniciar negociacións para acadar un acordo

Xunta de goberno local celebrada este martes 30, despois das eleccións municipais © Concello de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra © Juan Manuel García

Este martes establecíase o primeiro contacto entre integrantes do BNG e do PSOE da corporación local. A Xunta de Goberno converteuse o escenario para que se dese o "primeiro pasiño, o imprescindible" para dialogar para establecer encontros co obxectivo de sentar a negociar nos próximos días.

Miguel Anxo Fernández Lores repetía nesta xornada que "Pontevedra quere que siga sendo alcalde deste concello. Alégrame moitísimo tamén de que o PSOE sexa da mesma opinión",, afirmaba despois da Xunta de Goberno e sinalaba que as declaracións do Partido Popular están na mesma liña.

"Nós nunca dixemos ningunha cousa máis alá de que queriamos seguir gobernando", sinalou o representante do BNG, "outros falaron de sorpassos, de alcaldías, había que preguntarlle a eles como quedaron despois de non conseguir os obxectivos".

Admitiu que agora se entra na fase na que se reunirán os organismos competentes das direccións do BNG e do PSOE para establecer o calendario de negociacións para tentar chegar a un acordo antes do 17 de xuño, data na que está prevista o pleno de investidura e na que Miguel Anxo Fernández Lores agarda volver tomar o bastón de mando por sétima vez.

"Tomo nota de que a cidadanía quere que o faga mellor, pensa que podo facelo mellor", afirmou Lores e, neste sentido, indicou que permanecerá "máis atento a todas as demandas" e será "máis dialogante", para matizar: "cremos que xa o somos, pero hai xente que se queixa, por iso non vai quedar".

Tamén indicou que se se alcanza un acordo tentará transmitir con máis claridade os proxectos de fronte ao futuro e estar máis contacto coa cidadanía: "puido dar a sensación, pero non é certo", explicou alegando que neste mandato deuse a circunstancia da pandemia provocando "que a xente pensara iso, pero nós estivemos pendentes".

"A maioría dos cidadáns queren que siga sendo alcalde", incidía Lores para poñerse como deberes atender as demandas e ser máis proactivo: "vou estar a disposición dos pontevedreses as 24 horas do día os próximos oito ou dez anos".

En canto ás negociacións co PSOE para alcanzar acordos, Lores expuxo: "temos que buscar os puntos en común que haxa pero non me plantexo ningunha liña vermella. Queremos un goberno que responda ás demandas dos cidadáns", argumentou engadindo que existen diferenzas políticas pero iso non evita a responsabilidade para "chegar a acordos de todo tipo para que Pontevedra siga avanzando".

Tamén insistiu en que é necesario falar en profundidade para establecer acordos firmes de fronte ao futuro, lembrando que nos 24 anos que leva de alcalde rexistráronse acordos entre ambas as formacións de "diferente contía e profundidade".

Fernández Lores espera que se respecten os acordos establecidos coa Deputación, a pesar do cambio de goberno que se producirá na institución provincial, entre eles o da reforma dos edificios históricos do Museo de Pontevedra.

IVÁN PUENTES: "RAÍÑA VITORIA É UNHA DÁS CUESTIÓNS QUE SAIRÁ NAS NEGOCIACIÓNS"

Ou representante do PSOE, Iván Puentes, fixo referencia tamén a ese primeiro contacto entre ambos os partidos lembrando que "se queremos ter un goberno de progreso e que manteña a fórmula de entendemento estamos chamados a negociar", poñendo a data do 17 de xuño como límite para alcanzar algún tipo de acordo se Miguel Anxo Fernández Lores quere repetir na alcaldía. Adimitiu que outra opción "non sería nin desexable nin o máis probable".

"O BNG ten que entender que temos máis votos, máis concelleiros e máis capacidade de decisión e ideas que defendimos na campaña electoral queremos que se plasmen no hipotético acordo de goberno que queremos negociar", lembrou Puentes para destacar que "Raíña Vitoria é unha das cuestións que sairá nas negociacións. Temos un proxecto que presentamos na campaña".

O representante socialista insitió en que polo momento non hai ningunha directriz estipulada e que todo dependerá do que se fale no próximos quince días cunha situación que tamén vén condicionada por outras alcaldías de Galicia, como é o caso de Santiago de Compostela onde o BNG tamén aspira a gobernar.

Iván Puentes insiste en que agora é aos nacionalistas a quen lles corresponde chamar e establecer as datas para os futuros encontros insitiendo en que "o PSOE non ten vocación de ocupar asentos por ocupalos" e, por tanto, asegura que se hai resposta ás expectativas da súa formación alcanzarase un acordo; do contrario, xa avanza que "non estaremos no goberno".

Tamén indicou que as conversacións se realizarán con discreción "que é como hai que facer ese tipo de acordos. Queremos que Pontevedra sexa gobernable".

Asegura tamén que mantén con Fernández Lores unha relación "cordial, normal, de compañeiros de traballo, de compañeiros de goberno" e considera que Rafa Domínguez busca titulares cando fala de mala relación entre ambos: "é farándula pura".

"Agora que Sálvame e Jorge Javier Vázquez se retiran da grella de TV, aparece en escena Rafa Domínguez", concluíu.