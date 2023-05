A rede de narcos liderada por 'El Sevilla' e Pinocho desde O Vao confesa os feitos a cambio de rebaixas de condena

'El Sevilla' abandonando a sala da Audiencia © Mónica Patxot 'El Sevilla', no banco dos acusados da Audiencia © Mónica Patxot Pablo Varela, fiscal Antidroga © Mónica Patxot Tribunal da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot Xuízo contra un grupo liderado por 'El Sevilla' e Pinocho © Mónica Patxot

Un grupo criminal desarticulado en febreiro de 2019 pola Policía Nacional por presuntamente vender droga no poboado de O Vao e en distintos lugares de dentro e fóra de Galicia sentouse este martes no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Pontevedra e confesou a súa actividade criminal para alcanzar un acordo de conformidade coa Fiscalía.

Dos 12 acusados iniciais, 10 chegaron a ese acordo e viron como a súa pena se reducía, unha faleceu durante a fase de instrución e o último non chegou a acordo e será xulgado nunha peza separada que si chegará a xuízo na sección cuarta da Audiencia.

Os dez que si alcanzaron a conformidade cumprirán penas que van entre os 3 e os 5 anos de prisión e pagarán multas de ata 100.000 euros, unha importante redución das penas iniciais ás que se enfrontaban ao aplicarlles a circunstancia atenuante de confesión.

O grupo dirixíao Miguel Camacho Jiménez, coñecido como 'El Sevilla', xunto á súa esposa -xa falecida- e o seu fillo, Pedro Camacho Borja, coñecido como 'Pinocho'. Ambos foron detidos, xunto ao resto de integrantes da rede, nunha operación da Policía Nacional en febreiro de 2019, bautizada como 'Guepetto'.

A familia de 'El Sevilla' estaba á fronte da organización criminal, que, de modo estable e entre os meses de agosto de 2018 e febreiro de 2019, dedicábanse á provisión e comercialización de estupefacientes, tanto heroína como cocaína, que distribuían tanto a consumidores finais como a outros distribuidores secundarios no mercado ilícito.

Distribuían as sustancias estupefacientes desde un domicilio de O Vao de Arriba e tamén concertaban a entrega de partidas de estupefacientes por vía telefónica ou telemática e enviaban droga por MRW a Alxeciras.

A maior condena será de cinco anos de prisión. Trátase de Alejandro M.B. e, no seu caso, suma tres anos e medio de prisión e unha multa de 50.000 euros polo delito contra a saúde pública e ano e medio por un delito de atentado. Este último delito cometeuno cando os policías acudiron a detelo, manobrou repentinamente marcha atrás e, seguidamente, aínda vendo que un dos axentes atopábase diante do vehículo, incluso facéndolle un xesto de asunción consciente do risco inminente e concreto para o policía, acelerou bruscamente cara a adiante dirixindo o vehículo contra o axente.

O policía só puido evitar ser atropelado facéndose apresuradamente ao carón. A continuación, emprendeu a fuxida coa que lanzou polo portelo do condutor unha bolsa e, uns cen metros despois, outro obxecto máis pequeno, antes de ser interceptado. A bolsa lanzada na súa fuxida resultou ser unha bolsa coa inscrición 'Coqueta' con cocaína.

Para 'El Sevilla' e o seu fillo, as penas serán de catro anos e medio de prisión e o pago dunha multa de 100.000 euros, ambos por un delito contra a saúde pública e outro de integración en grupo criminal. A ambos lle aplican a atenuante de confesión e a circunstancia agravante de reincidencia.

A mesma pena tamén deberá cumprila outros dos integrantes da rede, José Luis S.G.,mentres que o resto de acusados lograron penas menores.

Catro anos deberán cumprir Daniel G.C. e Silvia Lorena D.G., con multas de 95.000 e 90.000 euros.

Para Lorena G.M. e M.G. a pena será de tres anos e medio por ambos os delitos tamén e cumprirán tres añosCristian e María del Mar C.S.