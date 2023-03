Pontevedra, preparada para unha Semana Santa que estreará unha nova procesión

As confrarías pontevedresas ultiman os detalles para o inicio dunha Semana Santa que, como principal novidade, incorporará unha nova procesión. Será co traslado da imaxe do Ecce Homo, entre Santa María e O Burgo, que se celebrará o Sábado Santo.

Como acto previo, xa este mesmo venres ás 20:00 horas, sairá da igrexa de San José de Campolongo a procesión da Virxe das Dores, organizada pola Cofradía de Nuestra Señora del Amor Hermoso. Irá desde a Praza da Constitución á Praza da Peregrina e regreso.

O domingo 2 de abril, pola súa banda, o atrio da igrexa de San Francisco acollerá ás 12:30 horas a bendición de palmas e ramos, tras a que sairá polo centro histórico a procesión coa imaxe de Jesús entrando en Xerusalén, a coñecida como 'procesión da borriquita'.

Para o Luns Santo, 3 de abril ás oito e media da tarde, quedará a procesión do Cristo das Caídas, responsabilidade da Cofradía de la Vera Cruz, que sairá desde a igrexa de San Bartolomé e percorrerá gran parte do centro histórico antes de regresar ao templo.

A procesión de Jesús Nazareno e María Santísima da Esperanza, que partirá ás 21:00 horas desde San Bartolomé, será o principal acto do Martes Santo. Será, como é habitual, coa Cofradía de Nuestro Padre Jesús, acompañada da Cofradía del Mayor Dolor.

Esta última repetirá ao día seguinte, mércores 5 de abril, á fronte da procesión da Santísima Virxe da Soidade e Jesús Nazareno coa Cruz ao lombo, que partirá ás 21:00 horas desde Santa María e chegará ata Curros Enríquez antes de regresar ao punto de partida.

A procesión dos Pasos, un dos principais actos da Semana Santa pontevedresa, será o Xoves Santo, ás oito da tarde. Partirá desde Santa María e nela participarán as sete confrarías da cidade, portando cada unha delas un dos pasos.

Así, a Cofradía del Mayor Dolor procesionará co paso da Cea, Nuestra Señora del Amor Hermoso farao co paso da Oración no horto e o bico de Judas e a Cofradía del Silencio co Jesús cautivo e o paso da Flaxelación.

O paso de Jesús atado á columna levarao a Cofradía do Corpo Santo e o do Ecce Homo a do Espírito Santo, mentres que a Cofradía de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas irá co paso da Cruz ao lombo e a Cofradía de la Vera Cruz portará o paso do Santísimo Cristo da expiración e a Virxe da Soidade.

O Venres Santo, como é habitual, haberá sesión dobre. Arrincará pola mañá, ás 9:30 horas, coa procesión do Encontro. A imaxe do Cristo coa cruz ao lombo partirá de Santa María e a da Virxe, de San Bartolomé. O encontro será na Praza do Teucro.

E ás 20:00 horas, todas as confrarías reuniranse de novo para participar na procesión do Santo Enterro, que partirá desde Santa María, cada unha delas portando unha imaxe.

Así, tras a cruz parroquial e o calvario, irá o Cristo resucitado (Corpo Santo), a Nosa Señora do Amor Fermoso e a Verónica (Nuestra Señora del Amor Hermoso), a Virxe da Maior Dor (Mayor Dolor) e a Nosa Señora das Angustias (Silencio)

Seguirán o Cristo yacente (Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas) e a Virxe da Misericordia (Vera Cruz), tras as que irá a Santa Cruz (Espírito Santo), o clero e as autoridades para pechar o desfile litúrxico.

Para a recta final, quedará o traslado da imaxe do Ecce Homo entre Santa María e O Burgo (sábado 8, 12:00 horas), procesión que incluirá sete paradas en Alonso de Fonseca, Santa María, Praza do Peirao, ponte do Burgo, Praza de Santa Ana, Rúa Santiña e o atrio da igrexa do Burgo, para ler os sete dores de María Santísima.

A Semana Santa pecharaa o Domingo de Pascua, 9 de abril ás 20:00 horas, a procesión o Encontro de Jesús Resucitado coa súa nai a Virxe María.

Nela, a imaxe da Nosa Señora do Amor Fermoso, acompañada da súa confraría, sairá da igrexa de San José; a de Jesús Resucitado, coa Vera Cruz á fronte, farao desde San Bartolomé; e a de San Juan e María Magdalena, que irán coa Cofradía del Mayor Dolor r e a banda da Cofradía del Espíritu Santo, sairá desde Santa María.

O encontro entre elas será na Praza dá Ferrería.