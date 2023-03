A 'Festa do mar de Vilaboa' adiántase ao 22 e 23 de abril

César Poza e Carmen Gallego © Concello de Vilaboa

O alcalde de Vilaboa, César Poza, e a concelleira de Dinamización, Carmen Gallego, presentaron no Concello o programa da 'Festa do Mar de Vilaboa' e da 'Festa do Viño de Vilaboa', que este ano adiantan as súas datas a abril e maio respectivamente para adaptarse á mellor calidade do produto.

En ambos casos, a promoción gastronómica irá ligada cun "potente programa musical" e actividades infantís "xa que se trata de eventos para desfrutar en familia e un xeito de coñecer e gozar o patrimonio cultural de Vilaboa", dixo o alcalde.

De xeito consensuado coas mariscadoras e bateeiros, a 'Festa do Mar de Vilaboa' celebrarase este ano os días 22 e 23 de abril, datas nas que "a ameixa e o mexillón están no mellor momento para o consumo", explicou Carmen Gallego, que agradeceu tamén a colaboración dos restaurantes (A Casa de Rosa de Mazaroca, Casa Aurelia, A Garboa e Panadería Pastelería Os Laranxos), a súa colaboración na elaboración das tapas que se servirán, e que manteñen os mesmos prezos do ano pasado (6 euros para a ameixa, 5 para o choco e 3,5 o mexillón).

De xeito complementario, o sábado 22 ás 21 horas está programada a actuación de Caamaño e Ameixeiras e de Xabier Díaz e o domingo ás 12.30 horas o concerto da Banda da Escola de Música de Vilaboa. Todo no adro das festas de San Adrián.

E evitando as altas temperaturas do verán, Concello e adegueiros decantáronse este ano polo 6 e 7 de maio para a celebración da 'Festa do Viño de Vilaboa' que se organizará baixo o viaduto de Riomaior coa participación de adegas da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo e tamén de colleiterios locais.

E tamén este evento se pensa como unha festa familiar cunha programación complementaria na que o prato forte será o concerto de Milladoiro o sábado 6 ás 22.00 horas e a actuación do grupo de gaitas “Aires de Cobres” o domingo ás 12.30 horas.

César Poza confirmou tamén que o Concello formalizou ante a oficina española de Patentes e Marcas o rexistro da marca 'Festa do Mar de Vilaboa' e da 'Festa do Viño de Vilaboa' para estes dous eventos.