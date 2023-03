O II Certame de Bandas de Cornetas e Tambores abrirá o sábado a Semana Santa de Sanxenxo

O II Certame de Bandas de Cornetas e Tambores abrirá este sábado 1 de abril a Semana Santa de Sanxenxo. A cita, que volve á normalidade tras a pandemia, servirá de homenaxe a Jesús Bralo López, irmán Maior e presidente da Confraría do Nazareno durante 10 anos, falecido en 2021.

Este certame, organizado pola Confraría do Nazareno, conta coa participación da Banda de Cornetas & Tambores da Confraría do Santísimo Cristo da Misericordia e María Santísima das Dores de Ferrol, a Banda de Cornetas & Tambores da Confraría da Veracruz e Misericordia de Pontevedra e a Banda da Confraría do noso Pai Jesús Nazareno & Santo Sepulcro de Sanxenxo.

A cita será na Praza dos Barcos ás 17:30 horas e desde as 17:10 as bandas participantes realizarán un pasarrúas polas distintas vías da localidade.

Ás 20.45 horas, hegará o momento do pregón da Semana Santa 2023, que este ano lerá Rosana López Salgueiro, directora do Instituto de Estudos Turísticos de Galicia, no Templo Pequeno de Sanxenxo.

A programación continuará o Domingo de Ramos coa bendición en en atrio do Novo Templo seguida da procesión ao redor do mesmo e a Santa Misa ás 12:30 horas.

Pola tarde, ás 20:4,5 no interior do Novo Templo, será o momento de gozar dun concerto de música sacra a cargo dun a Banda de Música de Sanxenxo.

O Luns Santo, o protagonismo terao a procesión de "Jesús atado á Columna", que percorrerá a localidade a partir das 20:30 horas.

O Mércores Santo, o acto central será a procesión do Santo Encontro que se realizará sobre as 20:30 no cruzamento da Avenida de Madrid e o Paseo de Silgar, seguido da Santo Vía Crucis.

Este ano haberá cambio de percorrido: Avenida do Porto, Praza dos Barcos e Rúa San Isidro, dando así protagonismo como na procesión do Luns Santo ás rúas do centro histórico da vila.

O Xoves Santo, os actos litúrxicos,darán comezo ás 20:00 horas, seguido da Procesión do noso Pai Jesús Nazareno, que sairá desde o Novo Templo ata o Templo Pequeno a partir das 20:45 horas.

O Venres Santo, realizarase a Recepción dos Santos Óleos ás 12:00 horas e pola noite, a Solemne Acción Litúrxica reunirá aos fieis no interior do Templo. Será ás 20:00 horas para a posterior procesión do Santo Sepulcro. Os pasos do Santo Sepulcro e a Dolorosa serán os protagonistas, acompañados pola Banda da Confraría do Nazareno e Santo Sepulcro e pola Banda de Música de Sanxenxo.

O Sábado Santo, a programación arrincará ás 21:45 horas, coa saída da procesión da nosa Señora da Soidade desde o Templo Pequeno ata o Templo Parroquial. A Solemne Vixilia Pascual dará inicio ao finalizar a procesión.

Por último, o Domingo de Resurrección, a Santa Misa realizarase ás 10:00 horas e ás 20:00 horas.