Os Cantos de Taberna volven este venres da man de Peis d’hos

Achégase o derradeiro venres do mes de marzo, o que significa que os Cantos de Taberna volverán ser un dos protagonistas da tarde-noite desta xornada.

Este 31 de marzo, a Boa Vila volverá percorrer o camiño da música tradicional popular da man de Peis d’hos, a agrupación convidada nesta ocasión.

Peis d’hos é a forma que adopta no Morrazo a expresión peixe de hoxe, en alusión ao peixe do día capturado en baixura con aparello ou outras artes de pesca similares. Así, Peis d’hos nace a finais do ano 2013 en Cangas; unha asociación cultural que dá cobertura á música e baile tradicional galego, formando parte desta os grupos os grupos Trébede, Lina e Lola, As Mosas do Hío e O Viveiro de Peis d’hos.

A partir das 21 horas, os Cantos comezarán na rúa Eduardo Pondal, no Zafire. Un tempo despois, o grupo —e todo aquel que queira continuar coa festa— achegarase até o Chalo, na rúa Joaquín Costa.

O ciclo musical, organizado por Maravallada e promovido polo Concello de Pontevedra, conta cunha filosofía de seu na que se busca a mínima instrumentación e outorgarlle todo o protagonismo ás voces, ampliando este ano o seu rango de acción, buscando novos establecementos que encher de melodía e tradición.

Este venres acadará o seu ecuador, a súa terceira xornada de cantos, restando dúas máis.