Prevista a construción dunha nova Casa da Cultura en Bora nos terreos do antigo colexio do Pío

Miguel Anxo Fernández Lores e Alberto Oubiña amosan o anteproxecto do novo local social de Bora © Concello de Pontevedra Imaxes do anteproxecto do novo local social de Bora © Concello de Pontevedra

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, e o concelleiro coordinador do Rural, Alberto Oubiña, presentaban este mércores o anteproxecto para a construción do novo local social na parroquia de Bora, que se situará no lugar que ocupa actualmente o antigo colexio do Pío.

Este proxecto segue a liña do goberno local de recuperar as antigas escolas unitarias para crear unha Casa da Cultura. En Bora recuperouse a do Salgueiral, pero non se atopa no centro da parroquia, explicaba o alcalde e esta nova proposta céntrase nun colexio que utiliza a veciñanza para actividades pero presenta características que impiden a súa recuperación, debido á altura e accesibilidade.

Ante esta situación está previsto que se derrube a totalidade do centro escolar para construír o novo edificio, que se sitúa a carón dunha estrada que se atopa fóra de servizo e á que o Concello solicitou o transvasamento de competencias á Xunta de Galicia.

Despois de varias reunións con residentes na zona recollendo peticións, o Concello encargou o anteproxecto. A construción realizaríase nunha parcela de 1.200 metros cadrados, que permitirá establecer un edificio de case 600 metros cadrados construídos en dúas plantas con almacéns, á que se engade unha zona verde, explicou Lores na presentación deste infraestrutura.

Contará cun salón de actos con cabida para ao redor dun centenar de persoas, despachos para oficinas ou aulas para diversas actividades e un espazo multifuncional de 150 metros cadrados, que inicialmente estaba previsto que fose aberto pero, atendendo a petición veciñal, tamén será pechado.

O orzamento sitúase ao redor dun millón de euros, pero aínda hai que establecer o proxecto básico de execución. Fernández Lores indicou que "agardamos que neste ano ou no próximo poidamos avanzar na súa licitación e construción para satisfacer as demandas da veciñanza desta parroquia". Segundo sinalou o rexedor, estes espazos permiten facer exercicio e establecer un lugar para o xogo, a conversación e o debate en zonas do rural.