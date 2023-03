Lage Tuñas asegura que o PSOE de Pontevedra "vai saír a competir de igual a igual" co BNG e co PP

José Manuel Lage nunha reunión do comité electoral da agrupación socialista de Pontevedra © PontevedraViva Iván Puentes e José Manuel Lage Tuñas © PontevedraViva

O secretario de Organización do PSdeG, José Manuel Lage, participou este mércores nunha reunión do comité electoral da agrupación socialista de Pontevedra na que mostrou o "respaldo absoluto do Partido" a Iván Puentes como candidato á Alcaldía da capital.

O número dous dos socialistas galegos afirmou que en Pontevedra o seu partido está "ben posicionado" e celebrou que "o PSOE de Pontevedra vai saír a competir de igual a igual co Bloque e co PP".

Tamén se referiu á súa "aposta por abrir unha nova etapa centrada en darlle unha nova oportunidade a esta cidade" en "mirar ao futuro" e de "non ser subalterno de ninguén".

"Estamos en condicións de incorporar a Pontevedra ao equipo de cidades de Galicia con alcaldes socialistas", dixo Lage.

A continuación, o secretario de Organización do PSdeG referiuse ao nomeamento de José Ramón Gómez Besteiro como delegado do Goberno en Galicia.

Concretamente, José Manuel Lage, reclamou ao Partido Popular e, especialmente á candidata do PP á alcaldía de Lugo, Elena Candia, que pida perdón por utilizar "escritos anónimos" para sacar da política a Besteiro.

"É o momento de que o Partido Popular pida desculpas", dixo José Manuel Lage, nunha rolda de prensa ante os xornalistas este mércores en Pontevedra. "Houbo unha actuación mezquina por parte dunha señora que hoxe se presenta á Alcaldía de Lugo, que se chama Elena Candia, que utilizando anónimos tentou apartar dá esfera pública ao que era o secretario xeral do Partido dos Socialistas de Galicia e candidato á Xunta", dixo o número dous do PSdeG.

José Manuel Lage expresou a súa "alegría e satisfacción" pola "rehabilitación política" de Besteiro, recalcando que "en política non vale todo".

Lage Tuñas tamén lamentou que a xuíza, Pilar de Lara, "saíu de rositas" despois de "apartar dunha forma arbitraria ao compañeiro Besteiro das súas responsabilidades".

Preguntado polos xornalistas, o secretario de Organización do PSdeG evitou posicionarse sobre quen considera que sería mellor candidato á presidencia da Xunta nas autonómicas do 2024 e limitouse a sinalar que "quen está ben posicionado para ser unha alternativa á Xunta é o PSdeG" asegurando que "serán os militantes os que decidan" e nunca antes das eleccións municipais.

A continuación, José Manuel Lage deu as grazas ao secretario xeral do PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso por ser "xeneroso" e porque "pensa no conxunto do partido" e nun "proxecto colectivo para Galicia". Tamén agradeceu ao presidente do Goberno, Pedro Sánchez, por eses cambios no seu equipo, "o PSdeG pasa a estar no Consello de Ministros", destacou en relación co nomeamento de José Miñones como ministro de Sanidade.

COMPARECENCIA DE RUEDA NO PARLAMENTO

Por outra banda, o Partido Socialista anunciou que solicitará a comparecencia no Parlamento do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ante a decisión do Consello Galego de Colexios Médicos de interpoñer un recurso contencioso-administrativo contra o Plan de Xestión Integral dá Demanda en Equipo (XIDE), que emprega o Servizo Galego de Saúde (Sergas) para fixar citas en centros de saúde en función da doenza que describa o paciente.

O secretario de organización do PSdeG, José Manuel Lage, informou desta medida. "Cremos que o presidente da Xunta ten que tomar algunha decisión. Que siga mantendo ao conselleiro e ao seu equipo na consellería indica que Rueda é cómplice e corresponsable da desfeita que ten na sanidade pública en Galicia", dixo José Manuel Lage.