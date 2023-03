Un orzamento de 100.000 euros para rehabilitar e volver sostibles as casas de Caldas

O Concello de Caldas de Reis, a través da Oficina da área de Rehabilitación Integral (ARI), acaba de abrir unha nova convocatoria de axudas á rehabilitación de vivendas cun orzamento de case 100.000 euros.

Os fondos, pertencentes ao Programa de Rexeneración Urbana e Rural do Plan Estatal de Vivenda, permitirán subvencionar obras de conservación e mantemento, mellora da accesibilidade e melloras da eficiencia enerxética de vivendas e da sustentabilidade.

O alcalde, Juan Manuel Rey, animou á cidadanía para aproveitar estas subvencións para executar obras de rehabilitación nas vivendas da zona ARI, tanto na parroquia de Santo Tomás como na de Santa María. ​

O concelleiro de Medio Ambiente e Obras, Manuel González, informou este martes desta nova convocatoria de axudas, a segunda da terceira fase do convenio asinado en 2018 entre o Ministerio de Transportes e Axenda Urbana, a Xunta de Galicia e o Concello de Caldas de Reis.

A Oficina do ARI, que dirixe a arquitecta pontevedresa María Pierres, facilitará información sobre os importes das axudas e asesoramento sobre as condicións e trámites para optar ás mesmas.

As persoas interesadas en solicitar estas subvencións deben solicitar cita previa a través do teléfono de avisos do Concello: 647574316.

As subvencións están dirixidas a persoas propietarias de vivendas unifamiliares ou de vivendas en edificios e tamén a comunidades de propietarios.

O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 17 de xuño de 2023.