Catro edís non repetirán nunha lista do PP que integra aos membros de SAL

Telmo Martín desvelou este martes a candidatura coa que tentará revalidar por quinta vez, a terceira de maneira consecutiva, a Alcaldía de Sanxenxo. Farao cunha lista da que caen catro dos seus actuais concelleiros e á que se suman os membros de SAL.

Tras varios mandatos de división, Martín celebra reunificar o centrodereita no municipio en torno ao "liderado e capacidade de xestión" do PP. Así, o único concelleiro de SAL, Yago Torres, sumarase ao proxecto do alcalde e ocupará o terceiro posto da candidatura.

Como número 2 irá Paula Martínez, actual concelleira de Facenda. Seguirán ademais María Deza (5), Juan Antonio Deza (6), Paz Lago (7) e Marcos Guisasola (8).

Os catro concelleiros restantes, Daniel Arosa, Flavia Besada, Jaime Leiro e Óscar Vilar, recuperan as súas vidas profesionais, aínda que este último mantense como o número 12 da lista.

Entre as novidades, ademais de Torres, atópanse a mestra Natividad Parada (4), os funcionarios Elena Torres (9), Xoán Manuel Chaves (10) e Arabela Deza (11), a autónoma Carla Rodiño (13), o avogado Brais Padín (14) ou a farmacéutica Nerea Názara (15).

A candidatura complétase co investigador Miguel Ángel García (16), a autónoma Isabel Lede (17), a fisioterapeuta Lucía Torres (18) -tamén ex membro de SAL-, o hostaleiro Luís Ángel Martínez (19), a gerocultura María del Pilar Esperón (20) e o funcionario Miguel Ángel Rodiño (21).