Prazo aberto de inscrición para a Festa dos Maios de Vilagarcía

Festa dos Maios en Vilagarcía de Arousa, en 2019 © Concello de Vilagarcía de Arousa Maios en Vilagarcía de Arousa © Concello de Vilagarcía de Arousa

A concellería de Cultura de Vilagarcía de Arousa convoca a nova edición da Festa dos Maios. O evento está previsto durante a mañá do domingo 1 de maio no Parque de Miguel Hernández. En caso de choiva, a celebración trasladarase á Praza da Pexería.

Iniciarase ás 11.30 horas coa exposición dos traballos florais dos participantes e a interpretación das coplas satíricas tradicionais desta data.

As persoas interesadas en participar xa poden inscribirse a través das oficinas da concellería de Cultura, situadas no Auditorio, de luns a venres en horario de 08.30 a 14.30 horas. O prazo para apuntarse finaliza ás 13.00 horas do 17 de abril.

O certame carece de carácter competitivo. As persoas que participen recibirán un premio consistente nunha compensación económica e unha rosca. As contías desta compensación van dos 40 aos 150 euros segundo a categoría.

Os maios poden presentarse nas seguintes modalidades: cónicos, artísticos, cruz de maio, caixa e barco. Deben permanecer expostos ata as 20.30 horas.

A convocatoria atópase aberta a unidades familiares, colectivos de diferentes tipos e centros educativos; neste último caso só se poderá inscribir a través do ANPA ou a dirección do centro e, en todos os casos, só poderase presentar un maio por cada modalidade.

As composicións acompadas dunha letra alusiva deberán entregar unha copia na concellería que dirixe Sonia Outón, responsable de Cultura, antes do 1 de maio.

As bases do certame da Festa dúas Maios e o formulario de inscrición pódense obter no taboleiro de anuncios da web municipal ou en sede@vilagarcia.gal