Condenado por violar a filla da súa parella durante catro anos e darlle golpes na cabeza cando ela se resistía

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de confirmar unha sentenza previa da Audiencia Provincial de Pontevedra que condena a un pontevedrés a 15 anos de cárcere por violar á filla da súa parella entre os 12 e os 16 anos.

A Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma os feitos probados da sentenza inicial, na que se conclúe que estas violacións continuadas producíronse durante catro dos cinco anos que durou a relación do acusado coa nai da vítima e que, cando a menor resistíase a manter relacións, “dáballe golpes na cabeza ata que conseguía o seu obxectivo”.

O acusado recorreu a sentenza da sección segunda da Audiencia, pero o TSXG confírmaa integramente e insiste, como xa fixo o fallo inicial, na credibilidade da declaración da vítima e en descartar "a existencia de móbiles espurios ou de resentimento algún" por parte da vítima.

O fallo, contra o que hai posibilidade de presentar recurso ante o Tribunal Supremo, tamén insiste na existencia de corroboracións periféricas, subliñando o testemuño persistente e directo do irmán da vítima, cuxa declaración foi "clara e rotunda e contundente" ao asegurar que o acusado pegaba á súa irmá "e logo tiña relacións sexuais con ela".

Este irmán durmía na mesma habitación coa súa irmá e relatou que polas noites escoitaba ruídos e espertábase e vía entrar ao acusado e despois oía arfar e a cama moverse e que a súa irmá dicía "déixame en paz imbécil, lárgate".

A sentenza do TSXG tamén aclara que non procede revisión algunha como consecuencia da entrada en vigor da O 10/2022 de garantía integral da integridade sexual, a coñecida como lei do 'só si é si'. Mesmo matiza que, en realidade, esa hipotética revisión non é obxecto de petición por parte do acusado recorrente e, en calquera caso, a pena non se modificaría, senón que coa nova lexislación sería a mesma.

A sentenza considera probado que o acusado mantivo unha relación sentimental coa nai da vítima durante uns 5 anos e que ambos conviviron en Pontevedra durante case toda a relación cos dous fillos -un fillo e unha filla- dela e unha filla en común.

Desde o ano 2012 no que comezou a relación de parella, o acusado, sobre todo polas noites, pero tamén durante o día en ausencia da súa parella, introducíase na habitación que ocupaban os dous fillos dela. A nena tiña, cando empezou todo, 12 anos e o neno, tres menos.

Aí producíanse violacións e algúns días el se masturbaba á beira dela. Tamén entraba no baño cando ela se duchaba para mirala e en ocasións manoseala.

Ademais, o acusado dicíalle á menor que se contaba algo, ía matar a ela e a toda a familia e tamén lle dicía que non podía ter noivo e que era só del.

As violacións duraron ata que terminou a relación de parella en 2016 e, por todas elas, foi condenado por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 anos a 15 anos de prisión.

A Audiencia e o TSXG tamén lle impuxeron a prohibición de aproximarse á menor, ao seu domicilio, lugar de traballo ou calquera lugar frecuentado por ela, dentro dun radio de 200 metros, así como comunicarse con ela xa persoalmente xa a través de medios técnicos, por tempo de 20 anos.

Engádese á condena a medida de liberdade vixiada durante 10 anos tras saír en liberdade e o pago dunha indemnización de 45.000 polas lesións e os danos morais.