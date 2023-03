Os 'contos para a igualdade' chegan aos centros de Infantil e Primaria de Pontevedra

O alumnado de primeiro e segundo de Primaria do CEIP de Marcón e o de Infantil da EEI de Verducido foron os primeiros en gozar dos contacontos que, con motivo do 8M, Día Internacional da Muller, chegarán a todos o centros educativos públicos do municipio.

Estes 'contos para a igualdade' é unha actividade protagonizada pola narradora Raquel Queizás.

Tras estas dúas primeiras citas, os contacontos continuarán este xoves cos nenos e nenas de Infantil do CEIP Parada de Campañó e cos de Infantil do CEIP San Martiño de Salcedo.

Ademais, xa hai programados varios obradoiros durante o mes de abril no CEIP A Carballeira, no CEIP Cabanas (Salcedo), no CEIP Xunqueira I e no CEIP Xunqueira II.

CONCURSO EN TIKTOK

Á marxe destes contacontos destinados aos máis pequenos, a programación da concellería de Igualdade polo 8M tamén ten en marcha outra iniciativa orientada ao alumnado de terceiro e cuarto da ESO de Pontevedra.

Trátase dun concurso de TikTok pola Igualdade organizado coa finalidade de visibilizar, previr e denunciar a violencia de xénero, impulsando a reflexión e a conciencia crítica do alumnado, ao mesmo tempo que desenvolven a súa creatividade.

O prazo para presentar vídeos estará aberto ata finais de abril.