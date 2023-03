Perde o control do seu coche e impacta contra outros dous aparcados en Poio

Accidente de tráfico na PO-308, na Avenida de San Xoán © Policía Local de Poio

Un home resultou ferido leve tras perder o control do seu coche e chocar contra outros dous vehículos que estaban aparcados na Avenida de San Xoán, na estrada PO-308.

O accidente, segundo informou a Policía Local de Poio, produciuse sobre as cinco e media da tarde.

O condutor, que circulaba en dirección a Pontevedra, saíu da vida e impactou contra os turismos que estaban estacionados alén da calzada.

O choque produciu importantes danos materiais en todos os coches implicados.

O ferido, que deu negativo nas probas de alcoholemia, foi trasladado ao hospital por unha ambulancia do 061, que acudiu ao lugar do sinistro xunto con efectivos do GES de Sanxenxo.

A estrada PO-308 sufriu retencións ata que os coches sinistrados puideron ser retirados da calzada.