COVSA executará o ensanche e mellora dun vial en Vilanova de Tenorio

O Concello de Cerdedo-Cotobade acaba de adxudicar en 53.081 euros á construtora COVSA as obras de ensanche e mellora dun vial municipal en Vilanova de Tenorio que se atopa en mal estado e que, a petición dos veciños, se acometerá de inmediato a reposición do seu firme.

COVSA presentou a oferta máis vantaxosa e a que conseguiu a mellor puntuación no proceso de contratación pública aberta no que competía con Construcciones E.C. Casas que non presentou mellora algunha ao concurso, como si fixo COVSA.

Os veciños incidían sobre a necesidade de levar a cabo unha intervención en profundidade para resolver os problemas de seguridade vial e de deterioro que presentaba o firme.

Así, a empresa COVSA dispón dunha semana para presentar a documentación requerida para asinar o contrato e poder proceder a executar a obra que consiste na ampliación do vial así como na reposición de asfalto en quente para renovar por completo o firme.

Aproveitaranse estes traballos para arranxar a drenaxe das augas pluviais polo que se favorecerán as canalizacións para evitar empozamento e poder levar a auga procedente das escorrentías por un trazado axeitado.

O alcalde, Jorge Cubela salientou a importancia da colaboración vecinal neste tipo de obras que non teñen demasiada entidade, pero que son moi útiles para resolver problemas de accesibilidade a vivendas e de mellora da seguridade vial.

Cubela agradeceu aos veciños que cederon terreo para acometer o ensanche do vial e poder facelo máis operativo unha vez que se fai un investimento importante na reposición do firme e a instalación de sistemas drenantes.