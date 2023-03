Pontevedra censura a "pasividade" e o "escurantismo" da Xunta e Costas tras o incendio de Pontesa

Cinco meses despois do incendio que arrasou as naves de Pontesa, a preocupación veciñal polas consecuencias do lume non se disipou. Son recorrentes as chamadas aos servizos de emerxencia alertando do fume e os malos cheiros que continúan emanando do lugar.

Pero desde o Concello quixeron tranquilizalos. Todas as inspeccións realizadas polos técnicos municipais, a última delas o pasado 3 de marzo por parte da Policía Local, conclúen que "non hai rocha" para a saúde da poboación.

Así o asegurou a edil de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, que recoñece que o cheiro "desagradable" que hai na zona débese a que parte do gran que segue dentro das naves está podrecido tras mollarse polas choivas e en proceso de fermentación ou xerminación.

Isto irase disipando aos poucos, segundo a concelleira, co "cribado" que se está facendo de todo o gran que segue alí. Unha empresa especializada está a derivar parte deste material a un proceso de descontaminación e o resto destinarase á produción de biomasa.

O informe da Policía Local non aprecia que se estean producindo verteduras ao río desde as instalacións de Pontesa e sostén que os fumes son vapores do propio gran, pero sen que supoña un perigo de que se poidan rexistras novos conatos de incendio.

Pero máis aló desta realidade, desde o goberno municipal de Pontevedra expresaron este venres o seu malestar ante o que consideran "pasividade" dos organismos competentes para instruír os expedientes sancionadores contra os responsables da nave, o Grupo Nogar.

"Van alá cinco meses e aparentemente non se fixo nada", sostivo Vilaverde, que considera que "non nos parece normal nin correcto" que tanto a Xunta de Galicia como o Estado estean a actuar con "escurantismo" en todo este proceso.

O Concello, asegura a responsable municipal de Seguridade Cidadá, remitiu todos os informes relativos a este incendio, incluídos os que reflectían a situación urbanística da parcela ou a falta de licenza de actividade, "e non temos constancia de que se fixera ningunha actuación".

Dentro das autoridades que foron notificadas da situación, o Concello informou á Dirección Xeral de Costas, ao estar as naves de Pontesa en dominio público marítimo terrestre; e sobre todo á Xunta de Galicia, responsable da zona de servidume.

Así, foron informadas a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), a Consellería de Industria -por almacenar gran sen licenza-, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) ou a Dirección Xeral de Patrimonio -pola protección das naves-.

Desde o Concello reiteran que eles fixeron todos os trámites posibles "e non podemos facer máis" porque non teñen competencias para iso e instan os organismos competentes a que informen publicamente "do que se está facendo" para depurar responsabilidades.