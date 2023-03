Campo Lameiro, entre as dez vilas españolas que aspiran a ser Capital do Turismo Rural

Dez municipios de toda España aspiran a tomar o relevo da localidade de Cazorla (Xaén), que en 2022 foi elixida como Capital do Turismo Rural. Entre os finalistas, nesta ocasión, coouse un pobo de Pontevedra: Campo Lameiro.

A distinción como Capital do Turismo Rural, que impulsa o portal especializado EscapadaRural, distingue ao mellor destino rural do ano en España e que ten como obxectivo dar visibilidade aos municipios que apostan polo desenvolvemento do turismo rural.

Xunto a Campo Lameiro optarán a este premio Bocairent (Valencia), Candeleda (Ávila), Cardona (Barcelona), Colmenar de Oreja (Madrid), Elche de la Sierra (Albacete), Nalda (A Rioxa), Ricote (Murcia), Segura de León (Badaxoz) e Zerain (Guipúscoa).

O gañador será elixido por votación popular e o seu nome darase a coñecer o próximo 27 de abril. Desde hoxe e ata o 24 de abril, os viaxeiros xa poden votar ao seu destino favorito a través da web desta plataforma.

Desde EscapadaRural explican que, tras seis anos de certame, esta iniciativa está a cumprir co seu obxectivo de axudar a moitos municipios para incrementar a súa visibilidade e posicionarse "como un destino rural de relevancia contribuíndo así ao desenvolvemento local".

Ademais de Cazorla, os galardoados en anos anteriores aos municipios de Olvera (Cádiz), Potes (Cantabria), Santillana del Mar (Cantabria); Aínsa-Sobrarbe (Huesca) e Sigüenza (Guadalaxara).