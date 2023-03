Manuel Campos presenta a súa candidatura en Cuntis coa vista posta en infraestruturas futuras

Manuel Campos na presentación da súa candidatura á alcaldía de Cuntis © PSdeG-PSOE Público asistente á presentación de Manuel Campos como candidato socialista ás eleccións municipais de 2023 © PSdeG-PSOE

Manuel Campos, actual alcalde de Cuntis, encheu de público o Centro Social Patelas na súa presentación como candidato socialista ás próximas eleccións municipais.

No acto estivo acompañado pola presidenta da Deputación de Pontevedra e do PSdeG, Carmela Silva, e polo secretario xeral do partido en Pontevedra e delegado do Consorcio Zona Franca, David Regades.

A presentación centrouse nos cambios rexistrados no municipio a través do proxecto socialista. Campos explicou os avances en relación coa modernización e humanización da vila coa mellora de estradas municipais e provinciais. Tamén destacou o desenvolvemento de políticas sociais de axuda a familias con emerxencias, a creación de parques infantís, defensa do patrimonio, roteiros de sendeerismo, entre outros aspectos da súa xestión.

De fronte ao próximo mandato anunciou o desenvolvemento empresarial do polígono industrial da Ran co apoio da Deputación Provincial. A presidenta Carmela Silva destacaba a perseveranza de Manuel Campos por atopar o programa para mellorar o trazado das vías e desenvolver esta área.

Regades tamén subliñaba o traballo de Campos para consolidar a área industrial cun convenio entre SEPE, Zona Franca e Concello cun investimento superior aos seis millóns de euros.

O candidato socialista tamén insistiu en que, nos próximos anos, quere poñer en marcha os proxectos relacionados coa residencia de maiores ou a finalización dos servizos no rural.