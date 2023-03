Impulsan a creación en Vilanova dun punto de atención á infancia

Fabiola García e Gonzalo Durán © Xunta de Galicia

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, visitou este martes o concello de Vilanova de Arousa para anunciar a creación dun punto de atención á infancia e tamén melloras na actual escola infantil municipal desta localidade.

Ao conxunto destas dúas actuacións, o goberno galego destinará 250.000 euros, cos que se incrementarán e renovarán os servizos destinados ás familias e a atención de 0 a 3 anos.

A conselleira, que estivo acompañada do alcalde do concello, Gonzalo Durán, explicou que o novo punto de atención á infancia situarase nas antigas casas de profesores do CEIP de Sestelo en Baión e estará rematado este mesmo ano.

Contará con 20 prazas gratuítas e, para a súa posta en funcionamento, a Xunta concedeulle ao Concello 130.000 euros.

Así mesmo, a Xunta achegou outros 120.000 euros para a construción dunha sala de usos múltiples na escola infantil municipal do concello.