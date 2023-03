O novo centro de día para persoas maiores de Marín abrirá despois do verán e formará parte da rede pública autonómica

Fabiola García, María Ramallo e Perfecto Rodríguez © Concello de Marín

A Xunta de Galicia abrirá despois do verán o novo centro de día para persoas maiores de Marín, que pasará a formar parte da rede pública autonómica.

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, acompañada da alcaldesa de Marín, María Ramallo, e do xerente do 'Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar', Perfecto Rodríguez, comprobou este martes, o avance nas obras de acondicionamento do primeiro andar da Casa do Mar no que se emprazará este servizo.

O centro entrará en funcionamento con 20 prazas dispoñibles, que se poderán ir incrementando ata as 40 se é necesario.

O Goberno galego financiou con 250.000 euros a adecuación e equipamento do inmoble.

Con esta actuación renóvase por completo a Casa do Mar de Marín como espazo destinado aos coidados dos maiores e dos máis pequenos, pois no seu baixo a Xunta ten unha escola infantil.