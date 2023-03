José Eirín acosou a Jessica Méndez ata a propia mañá do crime de Barro: "agardaba dentro do seu vehículo a que ela saíse de casa"

José Eirín ingresou en prisión preventiva hai xusto un ano, o 21 de marzo de 2022, acusado de homicidio/asasinato por acabar coa vida de Jessica Méndez, á que levaba anos acosando e contra a que o 17 de marzo encaixou o seu coche en Porráns, Barro. A pesar dos seus intentos de saír en liberdade, segue recluído porque os xulgados ven un risco de fuga "moi fundado e elevado".

Así o recolle un auto da Audiencia Provincial de Pontevedra que responde a un intento do sospeitoso de saír en liberdade, ao que se opoñen tanto a Fiscalía como as acusacións particulares acudidas na causa. O xulgado instrutor rexeitou esa liberdade e tamén a Audiencia, que lembra que a gravidade da pena que podería impoñerse, entre 15 e 25 anos de prisión, "xustifica por si soa o elevado risco de fuxida".

A defensa de Eirín apela ao arraigamento que ten coa súa familia de orixe, pois vive coa súa nai, a súa irmá e o seu sobriño, pero a Audiencia conclúe que non resulta "suficiente para mitigar devandito grave risco". Manter a medida cautelar de ingreso en prisión é, para o tribunal provincial, "a única adecuada para conxurar o grave risco de fuga".

Ese auto permite xa concluír varios elementos craves na investigación da causa que instrúe nestes momentos o Xulgado de Instrución número 1 de Caldas de Reis. O xulgado instrutor ve indicios de que "non se tratou dunha mera imprudencia senón que o impacto contra o vehículo de Jessica sería intencionado e buscado polo investigado".

Baseándose nun informe da Garda Civil de Tráfico, conclúe que Eirín "modificaría a súa traxectoria para impactar co vehículo". Tráfico analizou traxectorias, posicións finais dos vehículos, características da vía e a "inexistencia de pegadas de freada ou de manobras evasivas" e concluíu que o vehículo do acusado desviouse "sen xustificación aparente noutra causa", cara ao vehículo conducido por Jessica.

Eran as 9.30 horas do 17 de marzo de 2022 e Eirín conducía o seu Seat Toledo pola N-550 en Barro. En Porráns, estaba detida nun Stop Jessica co seu Cogomelo Eivissa, agardando para incorporarse.

Eirín, segundo o atestado, "acelerou o vehículo" e "con total desprezo pola vida e pola integridade física" de Jessica dirixiu o seu vehículo contra o dela "desviándose intencionadamente da súa traxectoria e impactando na zona centro-lateral esquerda" da súa Seat Eivissa. Trasladada inicialmente ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, faleceu ao día seguinte polas lesións sufridas.

O informe da Garda Civil, segundo sostén o xulgado instrutor, "descarta de forma contundente" que o vehículo da vítima incorporouse de forma indebida á N-550, que é unha das teses que mantén a defensa do acusado. Á vista da análise das pegadas de fricción do vehículo dela, "non daría lugar á dúbida" de que se atopaba a uns dous 2 metros e 70 centímetros da liña bordo da calzada.

Ademais, na zona non existen marcas de freada ou que fagan referencia a algunha manobra realizada para tentar esquivar o vehículo contrario. Así, trataríase dun "impacto directo e xusto contra a porta da condutora" a unha "considerable" velocidade de entre 80 e 90 quilómetros por hora nun tramo recto de boa visibilidade e sen adoptar ningún tipo de manobra de evasión.

O atestado policial recolle tamén que avalan a tese da colisión intencionada indicios dunha vinculación emocional do investigado coa vítima. Así, o noivo dela, o seu irmán e o cuñado de Eirín explicaron que "sufriría unha especie de obsesión coa moza, que o levaba a seguila, esperala a que chegase de noite á súa casa mentres a vixiaba" e tamén que tempo atrás buscara o contacto físico con ela sen ser correspondido.

No atestado tamén se fala de mensaxes de WhatsApp entre a vítima o cuñado de Eirín desde hai anos que apuntan a que el a sometía a vixilancias mesmo en momentos previos dese mesmo día dos feitos. Esa mesma mañá, "en instantes previos" o crime, o cuñado fíxolle saber que el "agardaba dentro do seu vehículo a que ela saíse de casa".

Eirín declarou que non lembra nada do accidente salvo que viu introducirse algo na estrada e apuntou a que tomaba o medicamento Tramadol e púidolle dar soño. Admitiu, de todos os xeitos, que antes do accidente atopábase plenamente consciente. A súa defensa nega que existan indicios de que o detido acelerou o seu vehículo para impactalo contra o da súa vítima e apela a esa suposta somnolencia.

Tamén sostén o seu avogado defensor que non se constatou a conduta de vixilancia ou acoso do seu cliente. Eirín négao a pesar de que existen testemuñas que o acreditan e tamén mensaxes de WhatsApp e mesmo a súa familia instalara unha cámara de videovixilancia en torno ao domicilio.