A confraría do Espírito Santo de Pontevedra celebra o seu 70 aniversario

Integrantes da Confraría do Espírito Santo de Pontevedra © Cofradía del Espíritu Santo

Este domingo 19 de marzo celebrarase o setenta aniversario da erección canónica da Confraría do Espírito Santo de Pontevedra. Será nun acto que terá lugar durante a misa das 11.00 horas na igrexa parroquial de Santiago Peregrino do Burgo.

A confraría do Espírito Santo foi fundada polo polígrafo José Fernando Filgueira Valverde no ano 1952. Con todo, ata o 7 de xaneiro de 1953 non se erixiron os estatutos canónicamente.

Con motivo deste conmemoración realizarase o acto de exposición da Santa Cruz, paso que acompaña a esta entidade relixiosa durante o Venres Santo. Ata o de agora, a imaxe permanecía custodiada nos almacéns da entidade.

A confraría quixo poñer en valor tanto a imaxe da Santa Cruz como o Ecce Homo, ao permanecer no templo de Santiago Peregrino do Burgo para a veneración por parte dos fieis.