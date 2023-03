José Ramón Caldas, de APE Galicia, pide apoio para o comercio pequeno e familiar que “pouco a pouco se afunde”

Presentación das axudas para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal na sede de APE Galicia en Pontevedra © APE

A sede da Asociación intersectorial e interterritorial de autónomos e pequenas empresas de Galicia (APE) en Pontevedra acollía este xoves unha nova edición da presentación das axudas para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal, coa participación de Manuel Heredia Pérez, director xeral de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia.

José Ramón Caldas, presidente de APE Galicia, realizaba unha petición á Xunta para impulsar e apoiar o comercio pequeno e familiar que, segundo manifestou, "pouco a pouco afúndese". Heredia Pérez, pola súa banda, indicou que desde a administración autonómica son conscientes de que o sector comercial está desactualizado e, por este motivo, traballan nun programa formativo integral para o sector do comercio que esperamos que vexa a luz en breve.

Sinalou que tentarán proporcionar as ferramentas para afrontar esta transformación do pequeno comercio. As axudas presentadas obtiveron unha gran acollida no seu anterior lanzamento con máis de 800 solicitudes.

O programa de subvencións finaliza o 28 de marzo e presenta un orzamento de 3.000.000 euros. Divídese en dúas liñas destinadas á dixitalización do comercio e á liña de modernización comercial.