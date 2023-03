Detido un madrileño que intentou sacar o carnet de conducir en Pontevedra co DNI doutro

Un home de 33 anos, veciño de Madrid, foi detido pola Garda Civil de Pontevedra tras suplantar a identidade doutra persoa, utilizando o seu DNI, para presentarse ao exame para sacar o permiso de conducir.

O detido, segundo informa o instituto armado, ten antecedentes por tentar suplantar a identidade doutras persoas, polo menos, en sete ocasiones.

Os axentes compareceron nas dependencias da Xefatura de Tráfico de Pontevedra, onde se estaban realizando as probas teóricas, para identificar a esta persoa, tras comprobar que presentara o DNI doutra persoa.

A Garda Civil comprobou que o detido tiña ademais vixente unha orde dun xulgado de instrución de Burgos, para a súa procura, detención e presenza en sede xudicial.

O home que facilitou o seu DNI, para ser suplantado no exame, é un veciño de Ferrol de 47 anos, que non estaba presente no lugar e ao que tamén lle consta un antecedente polos mesmos feitos.

Esta persoa tamén foi localizada polos axentes e será investigado por un delito de falsidade documental.

As dilixencias por estes feitos foron entregadas no xulgado de garda de Pontevedra.