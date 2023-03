O semisomerxible Poseidón, trasladado a Vilagarcía para a súa inspección

A embarcación semisomerxible localizada o luns na Ría de Arousa foi trasladada para poder someterse a unha inspección exhaustiva que permita aos investigadores aclarar a súa procedencia e a posible actividade ilegal coa que está relacionada.

Tras ser reflotado na mañá do martes, á primeira hora da tarde foi trasladado ao porto do Xufre, na Illa de Arousa. Ao pouco de chegar a porto, tras ser trasladado polo remolcador Insuíña de Rande, un barco con porto no Grove, comezaron os traballos para elevalo cos guindastres do varadero da Illa.

Alí pasou a noite e este mércores puxo camiño a Vilagarcía de Arousa por terra. Superado o mediodía, chegou ás naves de Ou Ramal, onde agora axentes da Garda Civil e do Servizo de Vixilancia Aduaneira continuarán coa súa inspección.

A embarcación, bautizada El Poseidón, segundo sae pode ver no nome escrito no seu casco, está presuntamente relacionada cunha operación de narcotráfico, aínda que no seu interior non foron localizados nin os tripulantes nin a droga que presumiblemente cruzou a bordo o Atlántico con destino a Galicia.

Nestes momentos, está custodiado nas mesmas naves nas que desde hai días están dúas narcolanchas que apareceron abandonadas en Ribeira. Segundo unha das hipóteses que manexan os investigadores, a carga do submarino podería baleirarse coa axuda desas narcolanchas.

A este respecto, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, asegurou o martes, en Vilaxoán que as autoridades saben que este batiscafo "pode estar relacionado" coas dúas planadoras que apareceron varadas.

A embarcación apareceu afundida a unha milla do porto de Vilaxoán e tiña dentro uns 2.000 litros de auga. Trátase dunha embarcación de elaboración artesanal de 22 metros de eslora con capacidade para 18.000 litros de combustible e preparado para cruzar o atlántico e para transportar cinco toneladas de droga.

A Garda Civil e Vixilancia Aduaneira asumirán agora a investigación para aclarar todas as incógnitas que encerra esta embarcación. Por exemplo, por que tiña a escotilla pechada ou se foi abandonada polos seus responsables nese punto en concreto da Ría de Arousa á mantenta ou porque se viron obrigados a facelo.

De momento, todas as hipóteses permanecen abertas.

El Poseidón é unha embarcación similar á que apareceu varada na ría de Aldán a finais de 2019, o primeiro narcosubmarino que se detectou nas costas galegas.