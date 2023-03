Convocan folga de persoal de Inspección de Pesca Marítima ante a imposición dun sistema de "ultradispoñibilidade" horaria

Concentración de persoal de Inspección de Pesca Marítima na Subdelegación do Goberno © Mónica Patxot Protesta de inspectores de pesca marítima ante a Subdelegación do Goberno © Mónica Patxot Concentración de inspectores de pesca marítima © Mónica Patxot Concentración de inspectores de pesca marítima © Mónica Patxot

Un grupo de inspectores de pesca marítima (IPM) concentrábase este venres diante da Subdelegación do Goberno para anunciar a convocatoria dunha folga do persoal o martes 28 de marzo.

O motivo desta decisión atópase na nova instrución de horarios para inspectores de pesca que quere establecer o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación que, tal e como figura no borrador presentado, a maioría de sindicatos non están dispostos a asumir. Representantes de CIG, ELA, CSSIF e CCOO rexeitan a proposta e só UXT non apoia as reivindicacións.

Xosé Ríos, asesor da CIG na mesa delegada de negociación, afirmaba que o Goberno pretende establecer un sistema de "ultradispoñibilidade" para o persoal por unha "cantidade que debe ser tan irrisoria que non a amosan. Queren que asinemos un cheque en branco", afirma o representante sindical.

Pola súa banda, Manuel Ríos, inspector de pesca e delegado de CSIF, indica que este colectivo realiza o traballo de vixilancia nos peiraos e a bordo dos barcos para medir capturas, aparellos, palangres e atender diferentes cuestións técnicas relacionadas coa actividade pesqueira.

Destacan a importancia de que se fomente a conciliación familiar e explican que non saben cantos meses se verían obrigados a estar a disposición e "pendentes do teléfono" as 24 horas do día. Afirman tamén que o Ministerio ten intención de que este cambio de dispoñibilidade horaria entre en funcionamento nun breve prazo de tempo.

Ademais, alegan que non entenden que o Goberno pretenda recruar as inspeccións ao sector pesqueiro cando o Ministerio que lidera Luís Planas presentou recursos ao regulamento europeo dos fondos de pesca.

Na provincia hai 16 inspectores, mentres que en Galicia son 30 e 167 en todo o Estado. Realizan controis e inspeccións que unicamente son obrigatorias no caso de buques de terceiros países, principalmente aqueles que faenan en augas da NAFO e barcos de pavillón do Reino Unido.