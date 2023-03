Nin droga nin tripulantes: o semisomerxible localizado na ría de Arousa estaba baleiro

Traballos para reflotar o semisomerxible atopado na ría de Arousa © EFE / Lavandeira Jr. Traballos para reflotar o semisomerxible atopado na ría de Arousa © EFE / Lavandeira Jr. Traballos para reflotar o semisomerxible atopado na ría de Arousa © EFE / Lavandeira Jr.

O semisomerxible localizado na mañá do luns na Ría de Arousa, nas inmediacións do porto de Vilaxoán, está baleiro. Así puido confirmarse ao mediodía deste martes tras lograr reflotalo e acceder ao seu interior.

O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, trasladouse ao porto de Vilaxoán e confirmou que, tras reflotalo, realizouse unha inspección inicial no interior e confirmouse que estaba baleiro. Non había droga nin tampouco rastro da tripulación.

A embarcación foi reflotada ao redor das 13.00 horas deste martes tras unha intensa mañá de operacións nas que unha empresa especializada do Grove lle insuflou aire e logrou elevalo.

Unha vez en superficie, empezou o seu traslado ao porto do Xufre, na Illa de Arousa, ao ser a dársena que cumpre as condicións técnicas para albergalo porque está dotado de guindastres para elevalo. Unha vez alí, un guindastre de grandes dimensións trasladarao a terra e poderá realizarse unha inspección máis completa que permita avanzar nas investigacións.

A investigación ten abertas todas as hipóteses e unha delas apunta a que se trata dun narcosubmarino implicado coa aparición de dúas planadoras que vararon na localidade coruñesa de Ribeira hai dúas semanas. Con todo, esta circunstancia aínda non foi confirmado.

José Miñones insiste en que están "todas as hipóteses abertas ata que non podamos acceder ao mesmo" e a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, tamén desprazada a Vilaxón, confirmou que non hai "ningunha pista sobre a carga" e "todo o que se dixo ata o de agora son puras especulacións".

O delegado do Goberno confirmou que "sabemos que pode estar relacionado coas planadoras de Ribeira", pero insiste en que é "mellor esperar á investigación e non pecharse as hipóteses".

Tamén recoñeceu que hai en marcha unha investigación na que "viñan traballando" a Policía Nacional, a Garda Civil e Vixilancia Aduaneira, que "estaban sobre aviso dun alixo que podía entrar en Galicia".

Un pescador localizou o semisomerxible a media mañá do luns e desde entón a Garda Civil, o Servizo de Vixilancia Aduaneira e a Policía Nacional puxeron en marcha unha operación de rescate e unha investigación para determinar a natureza da embarcación. Na tarde do luns foi necesario suspender as tarefas de inspección polas malas condicións meteorolóxicas e este martes retomáronse sobre as 8.00 horas da mañá deste martes.

Durante toda a mañá, o Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil (GEAS) da Garda Civil realizou inmersións na zona para realizar medicións do batiscafo e tentar acceder ao interior, pero non lograron entrar porque non podían abrir a escotilla. Finalmente, o remolcador Insuíña de Rande, dunha empresa do Grove logrou reflotalo, puideron entrar e comprobaron que estaba baleiro, pero a inspección completa terá que esperar a que chegue a terra.

Trátase da mesma empresa que en 2019 rescatou un ‘narcosubmarino’ localizado na tamén galega ría de Aldán, na provincia de Pontevedra, o primeiro ‘narcosubmarino’ localizado en Europa.

O semisomerxible é similar ao narcosubmarino localizado en Aldán en 2019. Maica Larriba explicou que a embarcación ten "unhas dimensións superiores ás que se barallaban" este luns, pois "estaba moi enterrado de popa". Pode medir entre 15 e 16 metros que se pensaba o luns e os 22 metros do anterior.

Miñones confirmou que, a inspección feita tras o reflote permitiu concluír que ten unhas dimensións "moi parecidas ao de Aldán" e que é "moi similar tamén por dentro".