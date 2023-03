Continúa a inspección do semisomerxeble localizado na ría de Arousa e logran reflotalo

A actividade continúa sendo frenética este martes na Ría de Arousa nas inmediacións do porto de Vilaxoán, o punto no que na mañá do luns un pescador localizou un semisomerxible varado. Despois de que o luns fose necesario suspender as tarefas de inspección polas malas condicións meteorolóxicas, á primeira hora da mañá deste martes retomáronse e uns minutos antes das 13.00 horas lograron reflotalo.

As tarefas reiniciáronse sobre as 8.00 horas da mañá deste martes a un quilómetro do porto de Vilaxoán e na zona hai medios de distintas Forzas e Corpos de Seguridade, todas con diversa implicación no achado e a súa investigación: Garda Civil, Policía Nacional e o Servizo de Vixilancia Aduaneira.

Por parte da Garda Civil, mobilizaron ao Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil (GEAS), que está a realizar inmersións na zona, pero ás 13.00 horas aínda non lograran entrar na embarcación porque non logran abrir a escotilla. Tamén están a facer medicións do tamaño.

Sobre este asunto están abertas todas as hipóteses e unha delas apunta a que se trata dun narcosubmarino implicado coa aparición de dúas planadoras que vararon en Ribeira hai dúas semanas.

O semisomerxible é similar ao narcosubmarino localizado en Aldán en 2019, nesa ocasión cargado de cocaína. De momento, non existe confirmación oficial de se o batiscafo de Vilaxoán ten droga dentro, pero os investigadores barallan a teoría de que está baleiro. Podería ter capacidade para trasladar varias toneladas de droga.

De momento, continúan as tarefas de inspección na zona e unha empresa de O Grove traballa na zona para preparar o seu rescate. Trátase da mesma asina que en 2019 rescatou o narcosubmarino de Aldán e logrou reflotar a embarcación pouco antes das 13.00 horas.

O remolcador Insuíña de Rande será o encargado do traslado da embarcación, que se prevé que sexa derivado ao peirao do Xufre, na Illa de Arousa, aínda que non está confirmado ao 100%.

Na zona traballan tamén o servizo marítimo, o helicóptero e varias patrullas da Garda Civil, varias unidades especializadas da Policía Nacional e Vixilancia Aduaneira, que está a utilizar un dron para a inspección.

Ata o lugar tamén se trasladou na mañá deste martes a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, que explicou a operación de reflotamento do semisomerxible iniciada á primeira hora da mañá pola mesma empresa que realizou o reflotamento do que foi atopado na ría de Aldán en 2019.

A operación coordinouse desde un posto avanzado no que se encuentraba o coronel da Garda Civil, Simón Venzal, e o capitán marítimo, e desenvolveuse "con normalidade". Primeiro insuflóuselle aire para poder reflotalo con maior facilidade e logo elevouse.

Tamén Larriba explicou que a embarcación ten "unhas dimensións superiores ás que se barallaban" este luns, pois "estaba moi enterrado de popa". Pode medir entre 15 e 16 metros que se pensaba o luns e os 22 metros do anterior.

O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, explicou que este martes as condicións climáticas "permitiron comezar o operativo para poder levar a porto e poder facer a inspección necesarias".

Segundo explicaron, "van ben esas operacións", pero "hai que darlle o tempo necesario. O obxectivo é "poder telo en terra e poder acceder ao mesmo, que ata o momento non foi posible".

En canto á investigación, insistiu en que están "todas as hipóteses abertas ata que non podamos acceder ao mesmo". Tamén Maica Larriba confirmou que non hai "ningunha pista sobre a carga" e "todo o que se dixo ata o de agora son puras especulacións, ata o que o barco non poida ser aberto e inspeccionar o seu interior, non hai absolutamente ningún dado obxectivo acerca do que poida haber dentro do somerxeble, do narcosubmarino, se é que realmente é un narcosubmarino".