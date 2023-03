Licitan a baixada ao pecio do Villa de Pitanxo, que se resolverá o 29 de marzo

Xa hai data para a adxudicación do contrato que permitirá baixar ao pecio do Villa de Pitanxo en Terranova e avanzar na investigación do naufraxio ocorrido o 15 de marzo de 2022. Será o 29 de marzo de 2023.

A Plataforma de Contratación do Sector Público publicou este domingo a licitación do contrato, que supón o servizo de procura, localización e inspección do pecio do buque pesqueiro como apoio á investigación do accidente que está a levar a cabo a Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM).

O proceso de licitación realízase por procedemento aberto e en tramitación urxente. O propio anuncio de licitación explica a declaración de urxencia do procedemento por varios motivos. O principal é a necesidade de "asegurar que as operacións se realizan durante a primavera ou verán, época con climatoloxía favorable na zona (Atlántico Norte preto de Terranova), e así dispoñer de maiores oportunidades de éxito".

Outro motivo que xustifica esta urxencia é que a Audiencia Nacional, onde se segue un procedemento xudicial polo mesmo accidente, urxiu ao Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana "acelerar todo o posible" a tramitación da licitación ao obxecto de "dispoñer canto antes do informe pericial" que deben realizar dous investigadores da CIAIM que foron designados peritos xudiciais.

A data máxima para a presentación de ofertas termina o 28 de marzo ás 15.00 horas e ao día seguinte, o 29 de marzo, procederase á apertura das ofertas económicas. O proceso sae a licitación por tres millóns de euros.

Tras coñecer o anuncio de licitación, a portavoz das familias da tripulación do buque, María José de Pazo, realizou unha valoración positiva. Trátase dunha noticia que xa "esperaban" porque xa o venres avanzáranlles que a publicación sería inminente.

Agora que se deu este paso na tripulación do expediente cualifícano de "boa noticia" para que "por fin" se acometa a operativa de baixada ao pecio.

De Pazo lembra que as familias levan pedindo desde o principio que se baixe ao pecio para investigar o ocorrido, a pesar da oposición inicial do Goberno do Estado. Agora, consideran que "se demostra que o que pediamos non era unha quimera", senón un paso que permitirá coñecer as causas do naufraxio.

Lembra que tanto as familias dos falecidos como o sobrevivente Samuel Kwesi buscan, con isto, "que se chegase ás causas do naufraxio e non que non se descartase ningún indicio, ningunha proba".