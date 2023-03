Memoria de Elefanta presenta un novo vídeo sobre a Guerra Civil en Galicia

O programa municipal Memoria de Elefanta, creado para completar e ampliar o traballo da área de Memoria histórica, conta desde esta semana cun novo vídeo didáctico e divulgativo.

A proposta afonda na guerra de España e o acontecido durante esta na Galiza e, segundo explicou o edil de Patrimonio e Memoria histórica, Xaquín Moreda, "quixemos tentar achegarnos a un público que polo xeral está afastado destes temas e descoñece a realidade do acontecido tanto na súa cidade coma no seu país. Ao longo do último ano desenvolvemos actividades nos institutos, roteiros, video-forums e até tivemos presenza no Surfin the Lérez".

Neste caso, "desenvolvemos un guion para dar forma a un vídeo que xa está na rede". Trátase dunha peza de dez minutos onde se explica o que acontedeu durante a Guerra Civil española "cunha linguaxe clara e divulgativa, ideal para a xente moza".