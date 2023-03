Medran as persoas que conducen sen carné, a maioría porque perderon todos os puntos

Os comportamentos infractores ao volante non adoitan quedar impunes, senón que, en moitas ocasións, acaban co condutor neglixente no xulgado. Durante o ano 2022, sucedeulle a 169 persoas localizadas pola Policía Local de Pontevedra cometendo irregularidades.

Segundo figura na memoria anual da Policía Local, este Corpo instruíu durante o ano pasado un total de 167 atestados coa denuncia de 189 delitos contra a seguridade viaria a 169 infractores.

O delito máis frecuente foi conducir baixo a influencia do alcol e as drogas, con 99 denuncias, o 53% do total, seguido por conducir sen ter carné vixente, que supuxo o 38% do total.

Así, durante o ano pasado os policías pontevedreses denunciaron 71 delitos por condución sen permiso ou licenza, dos que o máis habitual foi o de perder a vixencia do permiso. Foi o caso de 47 persoas, o 66 %.

Ademais, 12 (o 17%) foron denunciados por condución dun vehículo tras ser privado do permiso ou licenza por decisión xudicial e 14 (outro 17%) non obtiveron nunca o permiso.

En relación coa condución sen permiso, chama a atención que durante o ano 2022 medraron os delincuentes viarios nesta circunstancia. Así, os 71 delitos detectados pola Policía Local en 2022 foron 16 máis que os 55 do ano 2021 e 21 máis que os 50 de 2020.

Seguindo a evolución estatística da ultima década, desde o ano 2017 non había tantos condutores conducindo sen carné como en 2022. Aquel ano foran 83, 12 máis.

Durante a última década, tan só en 2017 houbo máis condutores que ían nun vehículo carecendo de licencia que en 2022. No ano 2016 houbo os mesmos 71 e o resto dos anos foron menos.

RESTO DE DELITOS

Durante o ano 2022 a Policía Local tamén levou ante o xuíz a seis condutores por conducir de xeito temerario, o 3,2 % dos delitos contra a seguridade viaria. E outros 10 acabaron cunha denuncia penal por negarse a realizar as probas de alcol. Supuxeron o o 5,3 % do total.

A memoria policial tamén recolle que adoita darse a circunstancia de que o responsable dun delito contra a seguridade viaria cometa varias infraccións penais. En nove ocasións conducían bébedos e negáronse a realizar a proba.

En oito ocasións, conducían sen permiso e deron positivo en alcol ou drogas e en catro ocasións non tiñan permiso, negáronse a realizar a proba de alcol ou drogas e conducían de forma temeraria.

Un condutor mesmo foi denunciado por catro delitos ao mesmo tempo: conducía sen permiso, deu positivo en alcol ou drogas e tiña unha condución temeraria.