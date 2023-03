Os premios do 'Ravachol Ciudadano' estrean a nova sede de Cs en Pontevedra

Entrega de premios 'Ravachol Ciudadano' © Cs Pontevedra Entrega de premios 'Ravachol Ciudadano' © Cs Pontevedra

Cs Pontevedra estreou esta semana a súa nova sede na cidade, no número 28 da rúa Ferreiros (antiga sede de AJE Pontevedra) e, para achegarse á poboación, inaugurárona coa entrega dos premios do concurso 'Ravachol Ciudadano'.

Os responsables do partido na cidade entregaron os cheques por valor de até 50 euros para gastar nas empresas locais colaboradoras deste concurso exposto entre o día 20 e 25 de febreiro, coincidindo co enterro do Ravachol. O xogo consistía en atopar unha serie de dez 'ravacholiños' repartidos pola cidade.

David Diaz, responsable local de Cidadáns, explica que este acto é "broche á boa acollida" que tivo a súa iniciativa, cuxo xogo central foi converter nun taboleiro a urbe da Boa Vila, no que finalmente, con axuda dalgunhas pistas que foron dando a través de instagram, atopáronse ese dez 'loriños'.

Tamén foron entregando premios nos patios dos colexios de educación infantil que visitaron e nlos últimos días dentro deste xogo de procura de Ravachol, que busca achegar e ensinar as tradicións pontevedresas.

O responsable local de Cs insiste en que esta sede tras nove anos asentado na cidade é "toda unha declaración de intencións" e, desde ela, buscan "reivindicarse como a actual cuarta forza política de Pontevedra", que se propuxeron relanzar.

David Díaz, que encabeza a agrupación como candidato, explica que buscan ocupar un espazo propio que consideran que lles corresponde verdadeiramente dentro do panorama político pontevedrés, mellorando o futuro da Boa Vila desde o goberno local.

"Somos de ‘centro amplo’ e queremos ser a voz dos inconformistas, dos impugnadores, dos valentes, dos reformistas, dos que están cansos do clientelismo, dos que queren unha vida moderna sen ter que renunciar aos bos costumes, queremos ser a voz das familias e achegar o noso granito para facilitarlles o emprendimiento e facerlles a vida máis próspera, máis feliz e máis humana… somos a voz da Pontevedra conciente", explican.